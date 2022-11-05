總部設於日內瓦的國際標準化組織（ISO）10月正式發布由大陸帶領制訂的《共享經濟─數字平臺資源供給者審核指南》，這是全球第2個、大陸第1個共享經濟國際標準。今年以來，大陸在清潔能源、高速鐵路、自動駕駛、新冠病毒檢測、區塊鏈、5G衛星等領域牽領制訂多個國際標準，在標準國際化方面扮演積極的角色。

占新經濟領域重要地位

從秦始皇的「車同軌、書同文」，到工業時代的規模經濟，再到全球化時代的數位經濟，標準做為「通用語」，在促進經貿往來、推動產業發展、規範社會治理等方面，作用不可或缺。國際標準化組織成立於1947年，旨在推動各國使用相同的標準，從螺絲螺帽到共享經濟，涉及領域隨著社會進步而不斷擴大，成員也由最開始的25個擴展至165個。

大陸於1963年成立國家科委標準化綜合研究所（中國標準化研究院前身），並於1978年加入ISO，2008年成為ISO常任理事國。近年大陸在ISO扮演愈來愈重要的角色，一方面大陸產業規模和創新能力已不可同日而語；二方面在自動駕駛、共享經濟、區塊鏈等新經濟領域，大陸都占據前段班，新經濟將顛覆舊經濟，新經濟的標準仍然「空白」，需要有經驗的經濟體承擔帶領的責任。

以共享經濟為例。共享經濟是個人與個人之間，透過網路等平臺直接分享商品和服務的模式，最大限度減少第三方的作用，能更有效地利用資源。潔客幫、PickOne挑場地，和大陸的滴滴出行、哈囉單車等都是先例。但在前些年的野蠻生長過程中，共享經濟已暴露出產品魚龍混雜、定價不透明、消費者隱私洩漏等問題。因而，日本就共享服務提供者與用戶的關聯機制，帶頭制訂了相關國際標準。大陸帶領制訂的標準，則是對共享平臺的入駐、維護和退出所應遵循的準則制訂標準，同時也涉及安全和隱私保護、知識產權保護等內容。

ISO/TC324共享經濟技術委員會主席持丸正明曾指出，隨著數位金融和串流媒體娛樂的興起，數位服務將需要新的國際標準。與此同時，隨著地緣政治緊張和全球貿易放緩，區域貿易持續攀升，市場加速碎片化，日後可能造成區域間標準的相互衝突，為全球化運作帶來風險。因此，世界需要保持相同的定義和衡量標準，使各方朝著共同的目標前進。

可為後疫情全球化奠基

去年1月《美國標準戰略（2020版）》發布，增強了大陸政府對標準化活動的參與；今年2月《歐盟標準化戰略》發布，將標準化上升為歐盟層面的重要戰略。大陸亦於去年10月發布《國家標準化發展綱要》，提出增強標準化開放程度，提升國家標準與國際標準關鍵技術指標的一致性。

以汽車行業為例，今年10月ISO發布由大陸帶頭制訂的自動駕駛測試場景領域的首個國際標準。汽車製造通常需要多國協作，自動駕駛作為領域的前端更是如此。透過制訂共同的國際標準，場景技術產品的開發者、應用者和管理者能夠建立共識，這也將提升自動駕駛產業鏈內部的溝通效率和多國產業間的合作成效。

值得注意的是，氣變議題正使能源轉型成為全球經濟體共同面臨的挑戰，各經濟體在應對氣候變化時，將需要尋求新的共同語言，大陸在此方面已展開行動。近年大陸風電、太陽能光電、鋰電池等新能源產業，市場規模均穩居世界第一，新能源裝機規模和發電量持續多年世界第一；今年8月國際電工委員會提出，由大陸帶領制訂全球首個新型電力系統關鍵技術國際標準框架體系。

從新的商業模式，到越發緊迫的氣候議題，世界正向更加數位化、可持續的方向轉變，也為國際標準化工作帶來新的任務。然而標準制訂不易，小至手機的充電介面，大至高鐵軌道，需協調國家、企業以及消費者間的多方利益。就此而言，有技術和產業基礎的大國當積極參與國際標準制訂，為後疫情時代全球化的未來鋪墊良好基礎。