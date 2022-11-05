高端疫苗集民進黨政府貪瀆、枉法、黑箱、蠻橫、濫權、卸責之大成，一年半來只見到鬼影幢幢，只聽到謊話連篇，就是看不到真相。這種低端的詭辯伎倆重挫了陳時中台北市長選舉聲勢，民進黨政府不得不亡羊補牢，企圖用更多的謊言掩蓋，但欲蓋彌彰。

不具專業的自我加冕

陳時中在高端問題上遭受萬箭穿心的攻擊，箭箭奪命，眼見台北市長選舉電視辯論在即，蔡政府慌了，原本說高端補件緊急使用授權（EUA）審查資料複雜，可能要到年底才能完成審查，但不到一周，就在11月3日深夜獲14位「專家學者」全數通過，核准延續EUA；其中還稱高端疫苗在全年齡層預防中重症跟死亡的保護力都超過9成，優於莫德納和AZ。這種不經過比賽、不需裁判確定就自己宣告勝利的醜態，跟食藥署署長吳秀梅當初宣稱高端疫苗被退貨「搞不好是一個更好的產品」的謊言如出一徹，毫無憑據，簡直騰笑世界。

這個自我加冕的榮耀只是政治的操弄而沒有科學的專業，一個未經最起碼的人體實驗程序，未獲任何國家採用而出不了國門，甚至施打者也因此無法出國的土法煉鋼式疫苗，蔡政府還再予背書，自稱優於世界，而且採購價格比莫德納、BNT還便宜，真是無恥至極。何況只以國內疾管署的大數據資料作為疫苗保護效益評估依據，而非經過國際認證的專業審查，其科學證據力極其薄弱。

蔡政府一路為高端疫苗大開綠燈，鳴鑼開道，以「免疫橋接」獲得EUA，像是未滿5個月就強行剖腹產的嬰兒，還號稱白白胖胖無與倫比。高端靠二期的報告就取得EUA，完全違反所有新藥或疫苗的專業程序，當時21位專家學者成員，只有3位同意、15位有條件通過、1位補件再議、1位不同意。衛福部霸王硬上弓授予EUA。EUA其實今年7月就該廢止，但衛福部卻裝糊塗，直到陳時中選情不利才趕緊用粗糙手法補上程序。從頭到尾，高端就是政治操作、違法濫權、踐踏專業的怪嬰，過程中充滿不可告人、不堪聞問的祕密，所以疫苗採購合約要「封存」30年，意圖將真相下土埋葬。

政府護航高端一路將真相藏到底，現在公布的「大數據分析」分析報告，竟然是衛福部疾管署幫高端完成的，目的無非是趕在市長辯論會前完成「審查」程序，讓高端延續EUA，為陳時中排除選舉障礙，除此之外，沒有任何意義。高端獲官方千挑百選任命的「專家」通過EUA前，請辭專家小組的中研院士陳培哲早就說了，所有過程都是為了一個早已設定好的目的服務，就是通過高端，「因為沒有保護力數據，看都不必看，沒有意義」。現在高端又再「沒有保護力證據」之下獲准延續EUA，但政府採購剩下的大批高端疫苗，本月中全數屆期，將銷毀殆盡，政府也不準備再採購高端，所以這張EUA是專門給陳時中拿來辯解用的，同樣「沒有意義」。

續予EUA只為救選情

更惡劣的是，報告漏洞百出，蓄意誤導，意圖欺瞞百姓。比如以「中重症疫苗保護效力」，專業定義是有打疫苗與未打疫苗感染者在中重症比例上的差距，但高端公布的是接種數而非感染人數，計算方法全然謬誤。又如，疫苗的實打保護力數據要通過醫學專業審查，必須相當完整而嚴謹的數據支撐，但高端提供的資料遠遠不足，有如斷簡殘篇，但又過度推論，意在為自己抹脂擦粉。

事實上，高端在樣樣闕如的情況下獲得EUA時，當時連第二期研究結果都尚未刊登在國際期刊，成為國際笑談，這次再獲EUA延續，實打的保護力全未經過醫療專業確認，更未獲國際認證，只有狼狽為奸的政府與特權業者自證其為優越而已。

蔡政府以為續予高端EUA就可翻過歷史的一頁，就可使陳時中不再受責怪或是背黑鍋，但其實恰恰相反，在這個追求民主的台灣、要求政府決策透明化的國度，想要愚弄民眾、一手遮天，全民是絕不容許的，一定會追查到底，揪出這個黨政商勾串貪瀆的共犯集團，直到水落石出為止。