桃園總圖工程傳出疑由蘇貞昌女兒的「二三設計」借牌得標，消息曝光，政院回應該公司在蘇任內不曾參與政府標案，未違承諾。但經查，二三設計於民國109年、亦即蘇回鍋閣揆的第2年，就拿下新竹市政府近700萬標案，相關資料白紙黑字就登錄在政府採購網。因此，被在野質疑是「台灣最大門神」的蘇貞昌，不容再以模糊焦點的方式轉移話題。

國民黨指控，桃園市圖新建總館工程違法轉包給「二三設計」。面對質疑，蘇貞昌左批藍委「你要我大聲，我不會輸你」，右轟張善政「有失做過行政院長的高度」，強調女兒是下游廠商，簽約對象是民間廠商，不應混為一談。

然而，根據行政院公程會「政府電子採購網」資料顯示，新竹市府都市發展處於109年5月以最有利標方式，公告「未來親子互動藝術戶外策展規畫執行案」標案，預算金額700萬；經4家廠商競標，最終由「二三設計」以699萬得標，並於當年7月公告。

蘇貞昌是於108年1月就任閣揆，「二三設計」則是在109年取得該標案，若公程會資料登載無誤，蘇貞昌所謂家人任內不投政府標案的承諾，恐怕就猶如當年答應保生大帝不會再選一樣，是騙完神明騙人民。

更啟人疑竇的是，經比對工程會投標資料更發現，「二三設計」的公司地址，又與蘇貞昌創立的「超越基金會」設在同一地址，這之間意味著何種裙帶關係？當行政機關遇到「院長女兒」投標，是該如何是好？

這些年來，蘇貞昌作風強勢，大小人事一把抓，早已讓行政部門陷入「大院長小部長」的處境。如今，連家人的公司也能跟著一塊吃銅吃鐵，這樣的閣揆還真的連和珅也要自嘆不如。