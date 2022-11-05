美國總統拜登10月下旬連續發布3份報告，分別是《美國戰略安全報告》、《核武態勢報告》及《中國火箭軍報告》，警告北京不要在20大後對台增加動武的壓力。為何拜登要趕在美國期中選前提出這3份報告？

首先，中共20大後，中共領導人習近平身兼國家主席、共產黨總書記與中央軍委會主席，滿朝文武盡是習家軍，大權集於一身，掌握何時對台動武的戰略主動。這3份報告就有扳回戰略主動的政治意涵，顯示美國無論在核攻擊武力、傳統投射能力、掌握資訊的作戰與情報戰方面都穩占上風。

拜登知道， 11月8日期中選後，民主黨非常可能失去國會參眾兩院的主導權，他也可能成為跛鴨總統，在國際談判處於被動或屈居劣勢。因此，他必須在期中選前提出這3份報告，以強勢姿態告訴北京，即使他在期中選後跛腳，美國仍有全世界最強大的武力與資訊作戰能力，維持美國在全球的嚇阻力量。

拜登在成為副總統與總統前，長期待在聯邦參院外交關係委員會，不是擔任主席，就是資深委員，他擁有豐富的外交經驗，知道中國、俄羅斯、北韓與伊朗等國都是只看拳頭、唯力是視的國家。2021年8月，美國從阿富汗倉促撤軍，海外信用立刻下滑。拜登於9月15日宣布，美國與英國、澳洲成立「美英澳軍事同盟」（AUKUS），才讓美國在海外的信譽止跌回升。

美國空軍大學出版的《中國火箭軍報告》不僅將中共飛彈部隊的部署、基地、番號、座標、各司令部到連級單位的指揮系統，都標示得清清楚楚，一覽無遺，充分顯示美國的資訊作戰與情報戰能力非常到位。這份報告不啻告訴北京，不要對台進行武統，否則美國可能會以常規武力與戰術核武進行報復。美國既然對中共火箭軍瞭若指掌，當然也顯示美國對中共其他軍種也一樣充分掌握。

白宮提出的《美國戰略安全報告》顯示，俄羅斯是美國立即的威脅，但中國則是美國的長期威脅。《核武態勢報告》更進一步顯示，只要美國與盟國的國家利益受到威脅，美國就可能動用常規武力與核攻擊進行反擊。顯然，美國公布這些報告的目的不僅在警告北京，也在警告莫斯科，不要低估美國報復的能力與決心。

此外，美國公布這3份報告的另一目的，就是希望習近平能慎重考慮對台動武的計畫，也間接告訴蔡英文總統，今年九合一選舉期間打「抗中保台」牌，或是威脅台灣人民「如果民進黨選得不好，國際社會會以為台灣人民改變主意」，恐怕只是枉費心機。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）