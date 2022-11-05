不出所料，高端疫苗的緊急使用授權（EUA）審查11月3日晚火速通過。因為若不保高端，整個疫苗騙局所包裹的貪汙就會爆雷，除了月底選舉崩盤外，民進黨人更有可能面臨牢獄之災。

國際組織如世界銀行近期的調查指出，Covid-19使得原本貪腐的國家更嚴重地貪汙，其中孟加拉的案例令人髮指。孟加拉收容病患的醫療院所嚴重不足，且患不均。疫情最嚴重的鄉鎮，主要為中小企業或家庭手工業聚集處，卻是負壓隔離病房一床難求，導致全國近3成的中小企業倒閉。

孟加拉國會亦通過與台灣《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》類似的疾病管制法，授權衛生部採購疫苗及執行接種事宜。但衛生部官員卻違反公共採購法，與孟加拉本地的藥廠Beximco和印度Serum Institute於2020年8月簽訂三方合約，但未公布合約內容，包含採購條件、付費方式、第三方角色等。孟加拉政府宣稱：截至2022年3月為止，共花費約40億美金採購疫苗。若以此數額推算，平均每劑成本約30美元，比美國、印度甚至非洲聯盟（African Union）的疫苗價格高出近10倍以上，顯不合理。而據國際組織的調查，真正用於購買疫苗的費用僅13～17億美元，衛生部最終鬆口購買疫苗費用為20億美元，其餘陸續購置中。換言之，將近20億美金，包含來自世界銀行基金，了無蹤影，直接從政府預算中蒸發了。而當社會大眾要求調查真相時，計有247位記者因為報導相關爭議遭受政府逮捕及刑求，企圖壓制質疑聲浪。

台灣購買疫苗的一連串的爭議，與孟加拉相比彷彿攣生兄弟。首先，政府排除其他國產疫苗業者如國光和聯亞，獨厚一家在業界尚無聲譽的高端，直接對其未完成三期臨床實驗的疫苗緊急授權，得以在台灣展開大規模施打。政府緊接著動用預算向高端以每劑840元台幣價格，購買500萬劑疫苗，共計40億台幣。之後卻因民眾施打意願低落，必須銷毀乏人問津的到期疫苗172萬劑。換言之，已施打在台灣人民身上的高端疫苗，平均每劑需花費人民納稅錢1322元。而這樣比AZ、BNT及莫德納還昂貴的國產疫苗卻無同其相等的效力，以致接種的人民得到其他國家皆不認可的「偽防護力」。

Covid-19除測試各國政府的防疫能量與應變韌性，也成了機會之窗，如同浮士德面對的魔鬼誘惑，方便政府官員擴張權力、中飽私囊。孟加拉的官員利用行政授權購買了超級昂貴的疫苗，中間價差流向何處不言可喻。台灣過去一直標榜的科技官僚的行政效能，歷經口罩、疫苗採購後也出現了質疑，貪腐的印痕將漸漸地攀附上官僚體系。

蔡政府一系列護航高端的作為，令人不得不懷疑，背後的得利者到底是誰？依照孟加拉經驗，得利者或許不是高端的股東和經營層，高端可能只是白手套，幫特定人士將政府預算洗到私人口袋裡。又為規避《貪汙治罪條例》中的財產來源不明罪刑，陳時中披戰袍是必要劇情，這樣才能合法收受政治獻金且利用競選支出再分配至特定人士手裡，如此才能圓滿完成圖利廠商收受政治獻金競選支出洗錢之貪汙三部曲。

蔡政府眼中只有權和錢，為了權和錢可以讓台灣人民當高端的白老鼠，可以讓台灣人民站到中美衝突的第一線，淪為兩強相爭的質子，草菅人命。這樣的政權沒有最邪惡，只有更邪惡！只能寄望未來政黨輪替時，徹底清查戕害台灣人民的罪人。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）