中共總書記習近平順利開啟第三任期，權力登峰造極，威望如日中天。對此，不少西方精英心裡很不是滋味，於是絞盡腦汁將習塑造成一個權欲熏心，打壓異己，任人唯親的獨裁者形象，言之鑿鑿中國的改革開放遲早葬送在他的手裡。一些台灣媒體也是鸚鵡學舌，對習竭盡冷嘲熱諷之能事。然而，上述論調除了一味迎合民粹，強化外界對中共的刻板印象，對於西方和台灣跟北京更友善地打交道沒有任何助益。

習近平大權獨攬其來有自，中共二十大報告描述2012年之前存在的「一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題」，涉及政治、經濟、社會、文化、安全等方方面面。之所以10年前大陸亂象叢生，很大程度上是因為中共名為一黨制，實際上是派系共治，從而侵蝕中央的權威，民間將其形象地描繪為「九龍治水」、「政令不出中南海」。習的前任胡錦濤看似黨政軍一把抓，卻是中共幾十年來最弱勢的領導人，軍委主席一職更是徒有虛名。

習近平上台後吸取教訓，不給外界「習李體制」的想像空間，而是不斷強化黨中央集中統一領導。中共先後明確「兩個維護」和「兩個確立」，樹立習近平定於一尊的最高地位。儘管有製造個人崇拜的嫌疑，但不可否認，正是由於最高權威的重塑，中共才有底氣宣布這10年來「黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，才有信心面對接下來的驚濤駭浪。習近平以全票先後當選中共二十大代表、二十屆中央委員會委員和中共中央總書記，足以證明黨心民意所向。

被冠以「改革派」或者「市場派」的李克強和汪洋出局，「習家軍」全面登場，也讓一些人憂心忡忡。其實，所謂「改革派」與「保守派」的路線之爭早就是老皇曆了。習近平之前最具權威的中共領袖鄧小平30年前就一錘定音，「不搞改革開放，只有死路一條」。「習家軍」的多位骨幹的確是習近平在主政閩浙滬時的舊部，但他們被重用不是因為奴顏婢膝，揣摩「聖意」，而是由於他們在改革開放和現代化建設事業中衝鋒陷陣，從而成為習信任的得力幹將。

比如，中共新一屆政治局常委誕生後，《財新周刊》2013年對時任浙江省省長李強的專訪文章再次浮出水面。李強在那次訪談中介紹了他的全面改革思路，並且宣示「民營、民富、民享」的民本經濟始終是浙江最大的活力所在。特斯拉2018年落戶上海，則是李強的得意之作。因此，大可不必擔心「習家軍」開改革開放的倒車。在西方保護主義陰霾不散的當下，大陸堅持舉辦進口博覽會，更是證明「中國開放的大門，只會越開越大」。

中共新任政治局委員王毅前不久在和美國國務卿布林肯通電話時，語重心長地建議美國認真研讀中共二十大報告。因為只要讀完報告就會知道，中共的大政方針公開透明，延續性和穩定性極強。同樣地，台灣的精英也應當認真研讀這份報告，不致再誤讀乃至醜化習近平了。