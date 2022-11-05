5日下午台北市長的選舉辯論會，是這次選舉中的唯一場次，台北市又是全台最重要、選戰最激烈的選區，因此備受各方的矚目。

三方辯論以三位候選人發表政見開始，蔣萬安口齒清晰，大方向的願景相當明確；黃珊珊強調「即戰力」，以凸顯其沒背景、沒家世，以其現任副市長的優勢，強調台北已有的建設成果；陳時中仰賴其與中央的關係，左批右攻，卻對其防疫的種種缺失，一貫推託，避而不談，甚至表現出某種程度的傲慢，是表現最拙劣的一位。

儘管是北市選情，民眾最關心的還是防疫的問題。蔣萬安直接提出7大問，陳時中回以「又來了，一再提問」回應，「裝睡的人叫不醒」意圖蒙混，辯稱沒有擋疫苗。這些回答讓人覺得陳時中才正是「裝睡的人叫不醒」。

在交叉詰問上，提到有關「少子化」的問題，三方的回答都是老生常談，顧此失彼，因為這不僅僅是台北市的問題而已，而是全台性的困境，癥結就在於經濟力下滑，薪資過低，生養不起，這是中央總體政策的問題，不是單一城市可以解決得了的。在這點上，蔣萬安、黃珊珊點到為止，陳時中則根本不敢提。

缺電、限電問題，三方也各有論述，基本上這也是中央總體政策的問題，蔣萬安、黃珊珊都暗中有所指陳，陳時中則強調他可以跟中央協調，但完全不提中央的政策，這問題還是無解。

有關「水門」問題，也在交插詰問中出現，其實就市政而言，這根本就是小事，但顯然蔣萬安、黃珊珊都較有發揮的餘地，因為這問題本就是因陳時中的「失言」而引發的，尤其陳時中提出的SOP，黃珊珊據理力爭，陳時中難以自圓其說。

交叉詰問，三方都不免在為自己辯護的同時，展開對其他二人的攻擊，這些詰問，其實都早已見諸報端，也早就是公眾的重大議題，但或許由於回答的時間過短，沒有一個人能暢其所言，乃至於避重就輕，所以能否釋全台百姓之疑，還是個問題。

媒體提問「房價問題」、「居住正義」、「人口外移」，雖是相當重要的問題，但是在前一番的交叉詰問中，三方都已各有陳述，三人等於是重述一遍，其實還都是空畫大餅，沒有任何具體的方策。

「抗中保台」的議題，很明顯是提問者做球給陳時中，讓他得以大倡其「台灣DNA」之論，這等於是將台北市長之爭又提升到統獨之爭的位階，可以看出這也將是未來3周民進黨的競選策略。但顯然沒有難倒蔣萬安和黃珊珊，蔣萬安高舉中華民國憲法，明確反對一國兩制；黃珊珊以市政發展為基礎，維護民主，強調雙城交流，也還是一貫的立場，穩紮穩打，並未失分。

結辯時，黃珊珊刻意強調目前政黨「藍綠惡鬥」的局勢，肯定自己能推倒藍綠高牆的能力，以及市政上的足以無縫接軌，頗能呼應她的開場；蔣萬安仍然一貫以大方向目標為期許，強調矽谷精神、和諧社會，中規中矩，但缺乏精彩；陳時中一反前面的部分，反而以豐富的情感作訴求，為社會所訾議的防疫政策作開脫，但一直強調自己如何盡心盡力，不免流於老王賣瓜，恐怕未能打動人心。

總體說來，這場辯論就是目前社會主流辯論的縮影，蔣萬安流暢的口條、沉穩的信心，令人刮目相看；黃珊珊有柯文哲的支持，嫻熟於市政，但成也柯文哲、敗也柯文哲，卻忘了凸顯出自己與柯的差異，足為可惜；陳時中有中央當靠山，但也唯有這一靠山而已，所論所述，都是以中央的意見為己見，台灣防疫的成果，這場辯論能否讓人改觀，不無疑問。

平心而論，這場辯論除了攻擊，除了自說自話之外，零零星星的陳述內容，反而不如翻看報章評論來得更翔實精采。尤其是三方瑣瑣碎碎之論雖多，卻沒有一個人提到台北市的文化發展，台北文學館究應如何設置？文化應如何提倡，隻字未提，是非常讓人失望的。這場辯論，三方表現可能有優劣之分，一般的反應和及時民調都認為蔣萬安最突出，陳時中表現最差，和現在的總體民調差不多，估計這場辯論對扭轉選情沒有多大影響。

（作者為退休大學教授）