稍早網路有民眾PO文流傳，民進黨台北市長候選人陳時中兒子陳彥安，去年以限制性招標拿下高雄市文化局標案。第一時間高市文化局對此表示，局方2014年起就有合作關係，只認識設計師，「不知道他爸爸是誰」，而陳彥安也表示一切遵法辦理，卻因選舉遭不當影射，若發現是有心人士涉嫌利用不實指控詆毀商譽，將追究法律責任。

之前行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純負責的「二三設計公司」，遭質疑透過父親背景拿下桃園總圖標案。對此，蘇巧純與老爸蘇院長都認為是政治抹黑。表示為避免相關困擾，只要釐清蘇巧純與桃園市府標案深入追究關係與抽絲剝繭，希望任何的政治攻擊抹黑都應該到此為止。蘇家父女除了沒有真誠表示歉意外，選擇保證「在蘇揆任內將不再參與政府標案」，無疑是宣告「此地無銀三百兩」。

原以為蘇巧純案後，應該足以讓民進黨執政縣市戒慎恐懼。這一回發生在高市府文化局限制性招標也中招，證明民進黨政府之前傳說的周姓名嘴毫不避諱介入地方政府的藝文招標並非傳說而已。而陳時中的寶貝公子即便是區區67萬元的文化局「大駁二園區、哈瑪星及鹽埕社區公共藝術策展提案」勞務採購，也意圖取得標案，或許民進黨習以為常，陳彥安絲毫不認為此舉可能引來老爸的選舉帶來爭議吧。

因為高雄市文化局相關主其事者也不認有這檔事，選擇不認識當事人是陳時中兒子，這種「否認藉口」，不輸蘇家父女一推二五六的作風，唯一能說明的就是民進黨的政商共榮集團的操作已經是共識，也證明蔡英文政權的貪腐已經到了無法無天的地步。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※