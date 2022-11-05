新竹市長選舉，民進黨候選人沈慧虹很神奇的，攻擊高虹安「男友當助理」，但政壇都知道，立法院最有名的男友助理，就是民進黨立委高嘉瑜的（前）男友馬文鈺，沈慧虹怎麼不去問馬文鈺，有沒有詐領助理費？

以沈慧虹團隊的政治敏感度，不可能不知道打男友助理，也會打到高嘉瑜，所以只能這樣解釋：沈慧虹不在乎。畢竟高嘉瑜之前說林智堅的論文案會讓民進黨「一屍五命」，是林智堅退選的最後一根稻草；馬文鈺又爆料接替參選的鄭運鵬「叛出謝系」、「逐政治利益而居」、「鄭運鵬本人曾為了某個工程案子，跑來找高嘉瑜拜託高抬貴手」，也已經和林智堅系統徹底決裂。

因此，沈慧虹明打高虹安，也是為了林智堅而暗砍高嘉瑜。事實上男友助理本就是空包彈，譬如說羅致政曾經請小三當助理，民進黨有說過一句話嗎？高虹安當然應該要檢驗，但民進黨的雙標，也實在是太明顯了。

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