曉曉 | 26歲 記者

在我父親老家的床下放著一塊精雕細刻、工藝精美的硯台，可是父親並不知道這塊硯台真正的價格。當年，這塊硯台在我短暫的喜歡過後，迎來了「吃灰」的命運。

我是學新聞專業的，一畢業就進了一家傳統媒體，被安排在非遺文化報道組。我是個特別喜歡傳統文化的90後，在我看來，這些非物質文化遺產不僅承載著千百年的歷史，還飽含勞動人民的智慧。

每每看到這些瑰寶經由民間手工藝者的手再次呈現，我都大受震撼，也禁不住想把這些東西買回家。於是，我家牆上掛著手工刺繡、扎染和竹編工藝品，桌子上放著泥塑擺件……讓我本科技感十足的家裡，有了更多人文情懷的魅力。這些工藝製品的價格都不算貴，也紛紛找到了自己的「用武之地」。

但有一次，我被主編老師安排做一篇關於硯台的報道。提到硯台，就不得不提中國四大硯台之一的黃山硯台，其中黃山硯台之中，歙縣硯台最為出名。

到了歙縣，我們採訪了幾位端硯製作藝人，才知道小小的一方硯台從選料、維料、開璞、設計，到雕刻、打磨、洗滌、過蠟、配盒，一方硯台的出品總共需要十二道工序。一把把小刀，在他們的手中，卻可以變換出深刀、淺刀、斜刀，細刻、線刻、縷空這些炫麗的雕法，一方價值不菲的硯台，甚至要經過制硯師傅一至兩個月的打磨。

看著眼前用匠心手作韻味的文創器物，我好像又被其中一方硯台「種草」了，尤其是當師傅反覆提及它的特殊工藝和收藏價值的時候，我徹底「迷失」了，最終花了8000元（人民幣）買下了這方硯台。

但說實話，返程前我就已經後悔了，全家沒有一個會用毛筆的人，我怎麼跟老公解釋自己花了這麼多錢買了個硯台的事？於是，我索性直接把硯台寄回了老家，並告訴我爸這硯台挺值錢的，幫我好生收著。

不過顯然我爸怎麼也想不到一塊硯台能值好幾千元。前段時間我回老家才發現，這塊價值不菲的硯台被幾張報紙包著放在了床底下，且已經在床下待了許久。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列五）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】