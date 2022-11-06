我們那班同學約40位，有十多位外省籍同學，相互來往自然比較多。這十多位同學，除了李淵民和我都入了海軍官校，方樹德因母親年邁不願出國外，其餘全部留學去了美國。

我家有兄弟姐妹13人，1949年時長姐偉平已婚並已有一子，但她後來除留長子林光夏一人在台外，帶了二兒三女去了北美。3位在空軍的兄長，2位在823炮戰中因戰機意外而受傷退伍，結果3位都離台出國。

我以下自六弟偉湘開始到排行13的尾妹偉端共7人，都在完成大學學業後赴歐洲或北美；最想不到的是我前文提到民37年（1948）12月31日，由繼母惠珍夫人作主，送給她好友張府做養女的十妹偉梅，在民45年（1956）間，由她夫婿緬甸醫科大學畢業的張劍昌陪同，來台認祖歸宗後也去了美國，在洛杉磯開了間婦產科醫院。

出國也像是一股狂潮，成為想當然的事。這事或和當時一位教育部長黃季陸有關，黃是孫中山一位鐵粉，黃氏認知到孫中山和當時其他所有愛國志士們不同，孫氏對各種思想有更廣泛、深入、合理的瞭解，也能提出實務上可行的辦法，這些應都和孫中山曾在國外求學及遊歷有關。於是他提出了「儲才國外」的口號，教育部長既大力主張「儲才國外」，那在台灣培養出來的許多年輕男女，乃蜂湧而儲才國外矣。

那時美國境內外籍學生，最多的是印度籍，其次就是持中華民國護照的同學，那些自認是中國人的華裔港澳生、馬來、緬、泰及印尼生們，大多都參加中國同學會的活動，也天下一家親起來。好了，民38年（1949）星散來台的朱家，現在又星散了。

兄長偉明再婚時，娶了個義大利番婆，這位番嫂是義大利比薩斜塔附近人氏，頗見多識廣。偉明嘗邀番戚們到我們家鄉平遠等地遊歷，煙雨江南和蒼茫雄偉的長城，那和羅馬鬥獸場大不相同的景色，是這批地道羅馬子民們留戀震撼的地方；我們家鄉客家釀造的白酒（稱熚酒，由米釀造蒸餾而成），是這批羅馬子民們認為是天下第一的好酒；土雞白切、鹽焗，也順便成為天下第一好下酒菜；沿途南往北走，都帶著熚酒。

番嫂數年前辭世時，偉明電3位前妻所生兒子，齊集比薩，我的女兒世霓，也代表在台親友直奔義大利，參加家祭行禮。番嫂留有遺產，依法可由偉明繼承，偉明學著徐志摩，揮揮衣袖沒帶走一片雲釆，全由番嫂家屬繼承。這兩個古老民族的一點小火花，就看後之兒孫們，如何延續了。偉潭則娶了個日本東洋婆，還說和日本女生要多「中日親善」為是，於是一位偉明房的侄兒，也「中日親善」起來。

東洋嫂和東洋侄媳，也常在台灣或北美會面歡聚。一位外甥，有了拉丁婆，侄女們的夫婿，有大陸的，也有正宗盎撒老番，一個具體而微的聯合國，竟在一個流亡的家庭中出現，是天下大同的初步嗎？民38年（1949）像是夾著尾巴而逃的先父，若目睹這景象，會仰天長嘆，抑仰天大笑，就難判定了。他聽著蔣介石反攻大陸的吶喊聲，一定會讀陸遊詩以自遣：

死去原知萬事空，但悲不見九州同；

王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁。

問題是兩岸開放，今之王師，似已由百萬大中小企台商們取而代之，對大陸的改革開放大業，或已有超過作戰獲勝的深遠影響。那困處在島內所剩不多的王師，早已北定無日，而這些王師，也似有人要將之質變為分家的散勇了。倒是大陸卻善修蔣介石的舊宅廬墓，而台灣倒要在他頭上倒漆。人世間的滄桑，真是變化難測呀！

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】