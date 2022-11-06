最近台灣地方選舉隨選戰白熱化，「兩岸因素」、「大陸因素」等系列「抗中保台」策略一再推陳出新。民進黨籍台北市長候選人陳時中宣稱，對台灣人民來說「抗共保台是DNA」；副總統賴清德將台中市長候選人蔡其昌，比喻成「台灣澤倫斯基」，對抗威權獨裁俄羅斯，蔡其昌被大陸當局納入「台獨清單名冊」；行政院長蘇貞昌力挺新竹市長沈慧虹，高喊「選出來的市長不能向中國大陸招手」，隱喻對手採行「親中」路線；台北市長柯文哲被議員要求簽署「拒絕投降承諾書」，引發雙方激烈爭論。

這些訴諸於「抗中保台」意識型態，甚至批評競爭對手具「親中賣台」行為，倡議激進台灣國族主義以動員獨派基本盤，對內標籤化兩岸交流積極參與者，恐致台灣社會分化與斷裂。基本上，兩岸議題在縣市長選舉不會發酵成「主要議題」。從既往選舉經驗顯示，「抗中保台」路線非台灣主流民意，超過八成以上民眾主張和平對話及「維持現狀」而非「改變現狀」。

從中華民國111年國慶慶祝開始，民進黨的選舉策略已逐步抬上「抗中保台」策略。蔡英文總統發表國慶演說，內容提到「中華民國」3次，「中華民國台灣」3次，提到最多的還是「台灣」總共51次。今年國慶主題「守土衛國，你我同行」，宣稱是「台灣國慶日」，重申「四個堅持」，其中以堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、堅持「台灣人民有權決定自己未來前途」，蔡英文藉由挑戰大陸對台政策底線及紅線的兩岸論述，已開始在這場地方選舉場域中實踐「抗中保台」路線，型塑「亡國感」及政治危機意識的集體總動員，以達到選票極大化目標。

民進黨政治菁英在地方選舉選情不佳時，往往訴諸「亡國感」及「抗中保台」、「制憲正名」路線 ，這反而使得原本僅是涉及地方選舉及治理的一場選戰，卻迅速躍升為國家認同及民族認同選擇。民進黨在2018年地方選舉大力操作「大陸介選」卻僅贏得六席次縣市長，而台北市長選舉策略更是訴諸台灣建國、正名制憲、公開否定「九二共識」，卻慘遭滑鐵爐，連守住基本盤皆無法。但2020年總統選舉再度倡議「抗中保台」路線，則因香港爆發反送中運動，產生對「一國兩制」質疑；復因美國不斷控訴大陸介入台灣選舉 ，也發揮集體動員選民以提高選舉參與效果之作用。

事實上，操作「抗中保台」、「兩岸牌」及「大陸介入因素」，在地方選舉效應遠遠不如中央層次選舉，高層選舉涉及國家認同及國家選擇、國族主義認同；地方選舉則是攸關民生、經濟、交通、觀光等地方治理議題。然對一個已同時掌握立法權及行政權、完全執政六年的執政黨來說，卻仍需要憑藉仇恨動員訴諸「抗中保台」路線來操作地方選戰，這不僅顯示其政績伐善可陳、缺乏治理績效，只能在地方選戰中繼續兜售「芒果乾」及進行危機總動員，將「大陸因素」視為「超級助選員」，強化民眾對大陸的反感及敵意。

同時，這種以挑釁性為主的兩岸論述及行為，也悖離蔡英文總統自身所倡議「新四不原則」。蔡曾宣稱依據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，揭示「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗的老路」，但卻公開宣稱不接受「九二共識」，提出「抗中保台」路線；界定「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」，此被大陸當局視為挑釁性政策主張，意圖改變兩岸現狀。民進黨在地方選戰中不斷訴諸「抗中保台」路線，恐為尋求選票極大化，卻以犧牲兩岸和平穩定關係為代價，實得不償失。

2022年底台灣縣市長選舉，民進黨選情可謂是雪上加霜，是否還能保有六個縣市長席次，不無疑問。府院黨高層啟動輔選列車，在宣傳造勢及路線倡議上，並未以2018年台北市長候選人姚文智所提出激進台獨路線為借鏡，又打「抗中保台牌」，導致極低得票率。例如行政院長蘇貞昌為陳時中站台時，推崇烏克蘭首都市長克里契科領導市民抗俄，提醒台北市選民思考「需要一位怎樣的首都市長？」，此言下之意似有影射國民黨籍候選人蔣萬安及無黨籍副市長黃珊珊，具有外省族群認同、缺乏台灣主體性意識，難以捍衛民眾權益，也影射蔣萬安和黃珊珊之「親中路線」可能「害台」或「賣台」。

值得關注是，副總統賴清德曾大讚參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，形容其為「台中的澤倫斯基」，守護台中人民，蔡其昌因接待美國眾議院議長裴洛西，而被中共界定為第二波台獨制裁清單名冊。但蘇貞昌、賴清德將台北和台中市長選舉類比為戰爭中被攻擊的烏克蘭，台北市長抗中猶如基輔市長抗俄，隱喻台中市長如同烏克蘭總統領導抗中如抗俄，如此比喻並非十分恰當，但其政治動機在於藉「抗中保台牌」催喚選票。

11月3日賴清德副總統至帛琉共和國訪問時，特別針對所謂「務實的台獨工作者」解釋「台獨」的現代意義提出針對「特別是現在，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」這裡將中國等同於「中華人民共和國」，違背目前中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》對兩岸定位主張，憲法增修條文前沿明列「因應國家統一前之需要」，界定「台灣地區」及「大陸地區」同屬「中國」或「中華民國」；另關係條例也明訂「一國兩區」之定位。台灣不屬於「中華人民共和國」 及不接受成為中華人民共和國「一國兩制」下「特別行政區」，這才是目前真正「台灣共識」。

副總統賴清德固然擁有政治權力，但不能扭曲許多既有國策及學術上約定成俗概念內涵，例如擔任中華民國行政院長卻高調宣稱「務實台獨工作者」，難道在概念也偷龍轉鳳將中華民國是主權獨立國家等同務實台獨？「九二共識」等於「一國兩制」嗎？政治領導強行利用政治權力及職務名位，強勢要取得兩岸路線主導權及話語權，而卻將原本不同政治概念內涵混淆成為相同概念，這反而刺激大陸政府對台政策的躁動及盲目攻擊，反而難以究責於大陸政府對台政策實施軍事威懾、外交壓制及經濟制裁。

當「務實台獨」等於認同「中華民國是主權獨立國家」，當反對「一國兩制」等於反對「九二共識」，當反對「台灣是中國一部份」等於反對「台灣是中華人民共和國的特別行政區」，民進黨政府正在壓縮台灣與大陸模糊空間，原本上述三個概念語詞具有清晰區別，現卻張冠李戴模糊化其差異性，這等於壓縮台灣的兩岸政策轉圜空間，且讓兩岸關係更缺乏彈性及緩衝地帶，導致雙方關係更趨於僵化、硬化及緊張化、衝突化。換言之，賴副總統的兩岸論述若持此方向發展，這不是增加台灣戰略空間，反而使台灣陷入戰略絕境。

美國眾議院議長裴洛西訪台後，即刻激起大陸進行圍台、類鎖台軍演，穿越海峽中線及進入領海領空，台灣安全陷入兵凶戰危險境。普遍的台灣民眾支持，前副總統呂秀蓮主張「兩岸和平論」，這顯示民眾對於民進黨政府的兩岸及外交政策取向表示高度疑慮，質疑「抗中保台」路線及「聯美日抗中」失衡國際戰略，不僅無法達到「保台」效果；反讓台陷入「被戰爭」風險中。蔡英文執政以來，此次裴洛西名為挺台之旅，反使台灣陷入「引戰」而非「避戰」困境。

檢視2018年民進黨在地方選舉中大打「大陸牌」、「兩岸牌」，選舉結果卻慘敗，尤其是台北市長選舉民進黨候選人姚文智，一再訴求反中路線、正常國家運動，然卻一再失利，連民進黨基本盤皆未能守住。此恰印證台灣民眾在地方選舉中，較為關心草根性地方治理議題，而非高度敏感的統獨及國家認同爭論。無庸置疑是，從台灣歷屆選舉結果顯示，「兩岸因素」確實會影響選情，但對地方選舉影響較為有限。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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