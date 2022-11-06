抗戰時期，有士兵來到上海，拿香煙對著電燈點火。因為未見過電燈，以為有火可用。見過電燈的人，會認為這是笑話，但對從未見過電燈，也不知道有電燈的人，這是值得原諒的。

沒見識影響大

1970年我奉派去美國哈佛大學進修一年，途經威斯康辛州，小住朋友家。有天早晨趕去赴約，時間已經來不及了，朋友說我馬上熱包子給你吃。我說沒吃早餐沒關係，可是沒過三分鐘熱包子竟出來了。後來知道，他使用微波爐。但我土包子，未見過，也未聽說過微波爐如此好用。

所以一個人的知識水平，一個國家的發達水準，真是太重要了，如何提升水準呢？教育讀書是唯一途徑。一個國家民族，人們除了在學校讀書外，其他時間如果也能博覽群書，這個人、這個國家是有希望的。

買書送人有意義

猶太人僅佔世界人口0.3％，但諾貝爾獎得主有佔30％。以色列國富民強，猶太人喜歡讀書是重要原因。以色列人民每年平均讀書64冊，台灣只有2本，且40％的人，一年未曾閱讀過書。出版社一間一間倒，書店一間一間的關，將來國家意識會強？大家不能只嘆氣，總要盡點心力才行。

最近在偶然的一個動作中，發現如有餘力，我可以藉買好書送朋友，增廣閱讀。開始我是買好朋友寫的書，給好朋友一點鼓勵。慢慢發現凡我覺得值得讀的好書，偶爾買一點送人，很受歡迎。我一次買100本或50本。例如我買了才女陳文茜寫的「文茜說世紀典範人物」及「文茜說世紀典範人物之二」各50本。

吸收偉人智慧

前一本寫邱吉爾、戴高樂、羅斯福。第二本寫梅克爾、羅斯福夫人及杜魯門。各類書都有可讀性，但許多前輩都建議應多讀偉人傳記，吸取高檔智慧。但許多偉人傳記，書不是太厚就是太薄。陳文茜寫的這兩本，各約300頁，每本寫三人，每人約100頁，我認為量恰到好處，很快可以讀完，又可將偉人偉在何處都吸收下來。

偉人的偉並非都是成功，其間有很多失敗，克服失敗再站起來，這種偉，最值得我們學習。陳文茜人稱才女，主持的電視節目，內容發人深省，使觀眾獲益良多。寫偉人事蹟，更讓我們點滴在心頭。

一舉數得

我曾經寫過20幾本書，好時一本銷路超過萬冊，後來只能銷2000冊，真讓人氣餒。因此如果好朋友出書，盡力多買幾本，讓好朋友開心一下，不然怎麼叫好朋友呢？書送人，又可結交朋友，讓朋友受益。所以大家都應該盡一己之力，多買書送朋友，為己為人為國家，一舉數得。

大家一定要記得：買書送人，就是買智慧送人，受益人會感謝你一輩子！

最後將作者陳文茜在書中的一句話送給大家，她說：「我們都只有一生，請不要糊裡糊塗浪費這一生。」

各位好朋友請一起來：買智慧送自己，更買智慧送朋友吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※