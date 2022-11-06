選戰倒數階段，今年選戰除了六都之外，新竹市長一戰同樣備受關注。圖依序為沈慧虹（左）、高虹安（中）、（右）林耕仁。（本報系資料照/ 合成照）

離投票日越近，就算奧步不出，各種選舉的「黑天鵝」、「灰犀牛」事件往往發生，也必然發生。不論是本身發生概率極大，卻被集體選擇性忽略；或者是看起來不可能發生，但卻還是發生，都不脫事出必有因的框架。

近期的「高虹安風暴」，既有發生「灰犀牛」的結構性因素，又有「黑天鵝」的突發性因素。一件事的發生既有結構性因素、又有突發性因素，豈能不發生的可能？然而論者紛紛認為，此事是國民黨中央的傑作，「寧與外人 不予家奴」，簡直可惡至極。如此論點，甚至已經引發部分藍營支持者的憤慨，實則「想太多」。

「天下攘攘，皆為利往。天下熙熙，皆為利來。」對國民黨而言，將新竹市奉送給民進黨也好，民眾黨也罷，本質上都是割肉餵虎，百害而無一利，又有何利可言？

首先，民進黨是外人無疑，幫助民進黨贏得新竹市長，不但無助於朱立倫透過年底大選勝選席次增加，累積足夠來年大選的政治資本。一旦被意識到有此意圖，則朱信譽掃地事小，也將加劇「藍白不分」的選民情結，往後朱立倫如參選總統有望，反而更可能讓部分藍營支持者因此決定投向柯文哲「提前棄保」，非常不明智。

次則，對國民黨與朱立倫兩者而言，民眾黨根本也不是「家奴」，而是不折不扣的敵人。柯文哲的「超越藍綠」立場以及參選總統到底的決心，都已讓兩黨關係呈現「零和」，哪怕是新竹以外的各縣市的首長與縣市議員選舉，民眾黨皆採積極提名。會讓民眾黨選擇不提名的，不是錢不夠，就是找不到適合的人，如此而已。

在全台各地，民眾黨的積極參選，早讓「藍白合」、「在野大聯盟」的願景破局。此事在本質上，必須歸因於柯文哲的民眾黨沒有將心態擺正，認為藍白合是以大吃小，對從實力出發的現實政治採取對抗思維。國民黨百足之蟲死而不僵不假，包括朱立倫在內的任何黨主席，都不可能對地方縣市既有保存的政治利益拱手讓人。更何況，民眾黨始終對藍合白採取消極態度，連談都不談，焉有戰場上拿不到的條件，還能在談判桌上拿到的道理？雙方不開戰就已屬萬幸，何來奢談禮讓？

而今既然柯哲文非要選總統不可，並在2022在全台各地採取零和的競爭提名策略，那麼「互相祝福」就已足夠，又有何非讓給高虹安的理由不可？因此，附隨陰謀論點者，反而應該思考自己支持高虹安的行為，到底是討厭綠營所產生的自助行為；還是這是「非理性」的要求所有國民黨支持者，都應該為了討厭民進黨而不討厭民眾黨？試問，倘高虹安勝選，來年她就會棄柯保KMT？如果不會，試問不支持高虹安當選就等於國民黨支持沈慧虹的邏輯，未免太過阿Q？

人口不到45萬，立委只有一席，連部分長線布局的政治人物都寧願去新竹縣、竹北市布局參選。直白說，「新竹市」真的沒有大家想像中的那麼重要，更多的時候只是一個數字、一個面子之爭。當然，民眾黨除外，因為失去台北在即，再沒了新竹，則必然加速其泡沫化速度，還有重挫未來柯文哲講話的底氣。

對於朱立倫而言，只要台北、桃園不失，就必然取得黨內競爭總統的門票，這是現實，但也僅僅是取得黨內競爭的正當性資格而已。就算讓必然參選總統的柯文哲拿到新竹市，對朱來說不過就是選舉的小小利空，屆時不管國民黨總統推派何人，新竹市討厭民進黨的人不盡然不會發生「棄保」。總不能發生棄保只能「棄藍保白」，而不能「棄白保藍」不是？

總之，對於國民黨高層正在出賣新竹市給民進黨的傳言，至此可休矣。朱立倫此君再不濟，斷也不會罔顧國民黨在地方盤根錯節的傳統利益，將新竹拿去「資敵」。更何況如果非賣不可，也只可能選在北市不穩的時候，思考「棄竹保北」落實的可能。現在北市選情趨穩，於情於理都不需要跟任何有敵對性質的政黨採取「交換」的開放態度，持續在竹市幫助黨所提名的市長候選人盡可能將選票最大化，以確保議長席次與議員席次最大化，才是當下黨主席與地方派系的共同利益，就算是韓國瑜、侯友宜來當黨主席也必然如此。與其過多的聯想，還不如思考柯文哲選總統時會不會被棄保比較實際。（作者為自由撰稿者）

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