前些日子，韓國總統尹錫悅向一家國外媒體稱，如果兩岸開火，北韓才會向韓國趁機採取攻擊。尹錫悅似乎擔心台海發生戰爭，現在，恐怕蔡英文總統應反過來說，倘若南北韓開戰，台灣才會發生戰爭。

的確，目前兩韓關係十分嚴峻。11月2日、3日，北韓在元山等各地區，向韓國東海的鬱陵島和西海束草近海等地共計發射30枚飛彈，自動警鈴響起，讓島民膽戰心驚嚇壞了。這是1948年兩韓分裂、分治以來，北韓首次侵犯北方界線（NLL）的嚴重挑釁。

5日又發射4枚短距彈道飛彈，不僅韓國，連美國和日本「束手無策」，袖手旁觀也不是，直接「反攻」也不是，均陷入兩難。美國和日本主張召開聯合國安理會予以制裁，美國還是強調以對話外交手段解決。

北韓越來越逞凶。不僅以各式各樣長、中及短飛彈打擊韓國的左右腰部，並且以砲彈「橫掃」韓國，大膽的「侵犯領土」動作，已威脅到美國和日本的安全問題。強烈暗示北韓的飛彈攻擊範圍包括日本和美國本土。

兩韓緊張趨勢已走進「硬碰硬」深水區。據韓國參謀本部對外宣布，韓國空軍也「以牙還牙」，以FK-16戰機在元山外海投下3顆飛彈。尤其，尹錫悅不甘示弱，韓國不惜付出代價，以同等的拳頭回擊。目前，雙方都以「誰怕誰」的態勢，不肯退讓一步。

北韓緊咬「黃道吉日」，採取攻勢。一是8日美國舉行中期選舉時機，去影響拜登選情。二是趁著梨泰院重大死傷事件，分化韓國內部對立。以便反對民主黨和文在寅的擁護者有藉口，在國會彈劾尹錫悅總統。並已預告5日要在光化門廣場舉行大規模「燭光示威」。

此刻，美國家安全會議新聞部的約翰・柯比公開提出警告，北韓透過東南亞及非洲各國大剌剌地輸出各種砲彈給俄羅斯在俄烏戰使用。俄羅斯和北韓明目張膽違反聯合國安理會的各項決議案，將聯合友邦國家一起召開安理會制裁與譴責。

問題是，北韓一直不怕安理會的各項決議案如何制裁，只要政權不要崩塌即可。因為，一方面制裁決議案陸續出爐，對北韓來說根本「不痛不癢」，後台有2位老大哥支撐。估計北韓2天丟棄1億7千美元自中國大陸購買大米，養活人民2年的錢「白白」投入大海，表示不怕餓死，誓死保衛金正恩政權。

尹錫悅固然選前即宣布對北一方面採取強硬政策，另一方面若廢核，可以全面經援，但絕不會走文在寅前政府的外交路線。看來，兩韓與兩岸都進入戰火邊緣，如果俄烏戰事未結束前，朝鮮半島和台海同時「起火」，美國消防隊如何及時滅火？恐怕美國要慎終追遠，不要覆轍越戰的慘敗前例。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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