越描越黑的高端EUA。（圖／食藥署提供）

年底選戰逐漸逼近，選情最激烈的台北市由三位民調排前的陳時中、蔣萬安及黃珊珊進行電視辯論，三人除大談政見之外，彼此的激烈交鋒當然是主要焦點。其中深陷疫苗爭議的陳時中再度成為另外兩方詰問重點。黃珊珊一句「我不會原諒阻擋疫苗的人」更將現場劍拔弩張的氣氛推至高潮，而陳時中則不斷以「我是最想公布疫苗採購合約的人，但我不能失信於國際」來試圖辯解，但卻仍難甩掉爭議；另一方面，面對蔣萬安提問百齡橋水門發言時，陳時中則以「關水門SOP（標準作業程序）」來答覆。問題是，最應該遵守SOP的衛福部正在破壞SOP，陳前部長又是否知道？

在辯論會上陳時中另外表示「全世界大概只有台灣會有人不計代價想要毀掉自己的國產疫苗」。但回過頭來檢視高端疫苗爭議，卻還是疑雲重重，爭議難解！首先食藥署日前雖「緊急救援」讓高端補充疫苗保護效益報告，並在專家會議上以14票順利通過高端疫苗具保護效益，但從基本問題來看，高端目前所取得的是EUA（Emergency Use Authorization緊急使用授權）後續仍必須取得藥品證明，正常來說，給你一年的EUA大概就是極限，但衛福部早已設立巧門，在今年8月修正《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，將EUA有效期限延長為2年，並且可視情形提出展延申請，以及將保護藥商營業祕密資料直接寫入規定，這莫不是表示可讓高端EUA無限期展延？而高端過去承認唯一買主只有台灣衛福部，「保護」高端的營業資料是為了遮掩什麼嗎？

另一方面，高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，對照過去採購疫苗時衛福部堅持不可有「復必泰（BNT上海復星醫藥代理中文字樣）」、「疫苗須原廠原裝」的強硬態度，現在衛福部表示「無論是否為中資都不影響臨床試驗」、「有無中資不代表政治意涵」。如要抗中保台，衛福部為何不說「中資公司有可能故意給假資料」，這種前後不一、髮夾彎式的態度轉變，實在讓人難以信服。

最後再度回到高端疫苗審查爭議，指揮中心發言人莊人祥在審查通過後，大言不慚的表示高端具有9成保護力的報告「是疾管署自己分析的，針對所有疫苗也都有做」，為怕引起爭議更強調並沒有提供給高端，這不就代表自己的疫苗自己護航？更過分的是指揮官王必勝表示將會公布會議紀錄但「專家名單匿名」，如果不是心裡有鬼，何必躲躲藏藏？

雖說不在其位、不謀其政，但高端疫苗是陳時中擔任衛福部長任內一手主導，目前的衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝，哪一位不是其欽點上位？而陳時中從以前到現在，不斷強調遵守法令、建置SOP，但出事了又只用嘴巴負責，這樣的人是否真的值得託付？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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