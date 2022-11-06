俄烏戰爭纏鬥數月傳來噩耗，一名來自花蓮阿美族的青年曾聖光加入烏克蘭外籍傭兵團不到2個月，因交戰過程不幸殉難。探究傭兵的身分，一般只是為了金錢或利益上的回報，因為受雇於人，就像一份工作，無法有政治、宗教等自身立場，1949年《日內瓦公約》基於保護國際武裝衝突下的受難者，訂下了規範定義「第47條：傭兵不應享有作為戰鬥員或成為戰俘的權利。」就規範看來，傭兵並不受國際法及《日內瓦公約》所保護，顯然這些成員遇害的機率相較於正規部隊高出許多，一樣馬革裹屍，卻是「同命不同款」！

台灣子弟遭遇憾事，並沒有來自蔡政府的支持，相對的，亡者已矣，呼籲朝野都不應該對該事件本質有任何哄抬或消費，應該聚焦的反而是真正和平的真諦，沒有和平，焉來安和樂利的生活？

另一著墨的重點「軍人對國家的認同感」，曾經加入法國外籍兵第二傘兵團的退役下士許逢儒就感慨萬千，法國政府視軍人就是國家，軍人也為其單位宣誓效忠，兵團猶如祖國一般；反觀台灣現況鼓吹台獨，營造不惜一戰的氛圍，卻不知到底「為何而戰？為誰而戰？」部隊彷彿是談判桌上的棋子，已經失去了保家衛國的神聖使命，軍隊國家化已行之有年，軍人是個行政中立的團體，任何人都不應該左右及操弄其超然立場，才能真正讓其遂行保國衛民之重責大任。

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