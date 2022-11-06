在台北市長候選人唯一一場公開電視辯論會上，國民黨候選人蔣萬安對民進黨候選人陳時中，提出了包括為什麼「3+11」沒有會議紀錄等7大疑問，陳時中不但「照例」不回答，還嗆蔣：「裝睡的人叫不醒！」他說，這些問題蔣萬安都問過了，「同樣的問題問三次就有點多餘了。」如此傲慢的回應引發爭議。

不料，蔡總統還加碼演出。在為陳時中進行廟口造勢時，蔡英文譏諷道，有人問了不知道幾百遍的問題，這就是故意聽不懂啊！陳時中立刻笑呵呵點頭稱是。陳時中既然投入選舉，就有責任回應市民的提問，別說問三遍，就算真的如蔡英文誇張說的「問了幾百遍」，只要民眾疑惑未解，市長候選人就有責任和義務回答。何況，蔣萬安提出的那7大問題，陳時中從未真正回應過。

陳時中在擔任防疫指揮官時，每天下午記者會就只會報報數字，如果記者提出稍為「尖銳」一點的問題，例如高端疫苗為何出現跳號，陳會當場變臉訓斥記者「態度不健康」，態度之惡劣，與在辯論會上面對蔣萬安的提問如出一轍。陳也動輒以「不要破壞防疫團結」為藉口，壓迫媒體和外界不得對疫苗決策等防疫措施提出任何質疑，因此不知有多少黑箱與秘密交易被掩蓋了下來。如今他選台北市長，竟然繼續威嚇外界不准提問，陳時中以為他是在選皇帝嗎？

而在一旁幫腔的蔡英文更是可笑。難道她忘了自己曾說過，與政府溝通不用太過溫良恭儉讓，如果講三次政府都聽不見，就直接拍桌子！現在反而是陳時中一副要掀桌子的鴨霸模樣。交代不清楚就見笑轉生氣，台北市民不吃這一套！