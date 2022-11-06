2018年6月12日，美國總統川普與北韓領導人金正恩世紀會晤，選在新加坡舉行。當時的白宮副發言人夏哈特別向媒體強調，「川金會」之所以選擇新加坡，是參考兩岸領導人首次歷史性會晤的「馬習會」，選擇中立、安全的新加坡作為會面地點。

川普的決定，等於是肯定「馬習會」的和平成就與操作模式。可惜的是，一向以美國馬首是瞻，曾經與川普通過電話的蔡英文總統，這一點卻未學到川普的智慧，執政6年多來，反而讓台灣變成《經濟學人》雜誌所稱「全世界最危險的地方」。

身為當年出席「馬習會」的成員，親身經歷兩岸如何摸索出和平共處的模式，我期盼為廣大台灣鄉親請命，提出三個「一念之間」：只要執政者以人民為念，恪守憲法，心意一轉，即可翻轉危險局勢。

第一，拋棄意識形態，回歸九二共識。

很多人問我，九二共識是什麼？我說，九二共識就是中華民國憲法，我們接受的「一個中國」是中華民國。在1992年的時候，中國大陸知道我們這個立場，表達「尊重並接受」，各自以口頭表述的結論。

既然從我們憲法而來，蔡英文卻拒絕接受，那就是意識形態的問題。遵守憲法，避免讓台灣陷入險境，是中華民國總統的憲政義務。蔡英文與民進黨應該拋棄意識形態，接受憲法為本的九二共識，與大陸重建共同政治基礎。

第二，展現務實彈性，重新左右逢源。

馬英九前總統執政時的「和陸，親美，友日」，被視為台灣左右逢源、和平共榮的典範。蔡英文執政後，綠營文人開始塑造「國際情勢已改變，一定要選邊」的謬論，然而，謬論不會因不斷鼓吹而變成真理，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)最近以具體行動打臉了「選邊」之說。

不過半年前，德國對中國大陸仍持強硬態度，9月底北溪二號天然氣管道被炸後，態度漸有轉向；日前蕭茲訪問大陸，出發前夕特別撰文指出，不希望與中國脫鉤，將繼續尋求合作。蕭茲展現了務實彈性，足供蔡英文借鏡。

第三，解除人造敵意，恢復人民交流。

兩岸當局的僵局，政治上並非無解，但這些年兩岸人民的互相敵視，卻可能會讓情勢難以挽回。新冠肺炎伊始，從口罩出口、武漢包機、陸配子女「小明」返台，行政院長蘇貞昌對大陸民眾毫無善意的表現，是最大的敗筆。

以最近為例，大陸已表達隨時可恢復小三通航線，但行政院卻故意拖延阻撓兩岸交流、民眾探親互訪，還把責任推給對岸，這種人為製造出來的敵意，解除與否，也在蔡政府一念之間。

11月7日是「馬習會」7周年，兩岸卻面臨了史上最兵凶戰危的時刻，8月中共史無前例圍台軍演，美國與台灣卻有人努力要讓台灣「烏克蘭化」，讓台灣變成「刺蝟」牽制大陸。這是一種可鄙的瘋狂，完全沒有顧及台灣老百姓的安危。

蔡英文還有18個月任期，她要留下的歷史定位，是把台灣帶向險境的總統嗎？如果川普參考「馬習會」模式和金正恩見面，蔡英文也可以轉念想想，去除意識形態、政治務實、恢復人民交流，台灣安危在她一念之間。（作者為前總統府副秘書長、「馬習會」我方代表團成員）