宋代女詞人李清照躲金兵入侵,避難於浙江金華,遊當地名勝「八詠樓」,她看滿壁題詩,都是書空咄咄,有誰金戈鐵馬,恢復山河呢?因而留下經典名句:「千古風流八詠樓,江山留與後人愁。」

千載之下,前中研院院長李遠哲爆料,他因憂慮「全球暖化」面見蔡總統,希望政府能及時積極減碳,未料蔡英文答以:「2024年以後是下一代的事」,這是現代版的「江山留與後人愁」,是美國政治學者提出的「別在我任內」, Not in My Term of Office (簡稱NIMTOO)症候群的標準寫照,與環保問題的「別在我家後院」,Not in My Back Yard (NIBY)症候群相映成趣,前者拖延時間,後者規避地點。

NIMTOO案例很多,有事前型與事後型,俯拾即是。最近DailyView「網路溫度計」透過大數據分析前衛福部長陳時中的十大金句前三名為:1、校正回歸;2、超前部署;3、責任來我就扛。讓我們透過NIMTOO放大鏡一一檢視。

所謂「校正回歸」就發生在前年大學指考前夕,衛福部因怕背負停考責任先隱匿疫情,等考後再來把確診數「校正回歸」,這是短版的NIMTOO,有時候是下級官員避罰的拖延戰術,上層官員即便心知肚明,也睜一隻眼閉一隻眼。無獨有偶,上星期故宮博物院瓷器文物破損事件,上級指示封口,因吹哨者爆料,吳密察院長才出來開記者會,原意就是能壓就壓,能躲就躲,消息不要在任內曝光就好。因為被爆料,才出來「校正回歸」。

陳時中當年的「超前部署」聽起來很厲害,到後來口罩、疫苗、快篩劑都捉襟見肘,證明是先放煙霧彈來望梅止渴。陳時中7月底棄部長官位參選台北市長,全台疫情失控,每日確診人口百分比與重症死亡比例都「超英趕美」。當年超前部署,現在延後爆發,反正已經卸任,非我任內傷亡,「人不是我殺的」!陳時中說,若時光倒流,不會接防疫指揮官這個位置;這是典型的得了便宜還賣乖,他若不曾擔任防疫指揮官,哪來的知名度?哪來的「防疫英雄」稱號,蔡總統會點名他來選台北市長嗎?

日前審計部列出高端多次延遲交貨超過30天,衛福部卻不罰違約金及疫苗採購不公開透明等5大缺失,這都是陳時中部長任內發生的事,他卻說:「如果我現在再對衛福部的政策或相關這些說明再講,他們就會說我說三道四,離開了這個職位之後又越權講話,我不是一個越權的人,我要尊重體制。」可是,明明是你任內的事情啊,這是哪門子的「責任來,我就扛」?

現任衛福部長薛瑞元率領疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等老戰友親往陳時中競選總部和老長官「純聊天」,藍營當然會順勢指控陳時中還是「太上衛福部長」。薛瑞元部長顯然不是省油的燈,適時上演「好膽賣造」劇碼!陳時中想玩「非我任內」戲碼甩鍋?沒這麼便宜!(作者為國立台灣大學退休教授)