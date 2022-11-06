宋代女詞人李清照躲金兵入侵，避難於浙江金華，遊當地名勝「八詠樓」，她看滿壁題詩，都是書空咄咄，有誰金戈鐵馬，恢復山河呢？因而留下經典名句：「千古風流八詠樓，江山留與後人愁。」

千載之下，前中研院院長李遠哲爆料，他因憂慮「全球暖化」面見蔡總統，希望政府能及時積極減碳，未料蔡英文答以：「2024年以後是下一代的事」，這是現代版的「江山留與後人愁」，是美國政治學者提出的「別在我任內」， Not in My Term of Office （簡稱NIMTOO）症候群的標準寫照，與環保問題的「別在我家後院」，Not in My Back Yard （NIBY）症候群相映成趣，前者拖延時間，後者規避地點。

NIMTOO案例很多，有事前型與事後型，俯拾即是。最近DailyView「網路溫度計」透過大數據分析前衛福部長陳時中的十大金句前三名為：1、校正回歸；2、超前部署；3、責任來我就扛。讓我們透過NIMTOO放大鏡一一檢視。

所謂「校正回歸」就發生在前年大學指考前夕，衛福部因怕背負停考責任先隱匿疫情，等考後再來把確診數「校正回歸」，這是短版的NIMTOO，有時候是下級官員避罰的拖延戰術，上層官員即便心知肚明，也睜一隻眼閉一隻眼。無獨有偶，上星期故宮博物院瓷器文物破損事件，上級指示封口，因吹哨者爆料，吳密察院長才出來開記者會，原意就是能壓就壓，能躲就躲，消息不要在任內曝光就好。因為被爆料，才出來「校正回歸」。

陳時中當年的「超前部署」聽起來很厲害，到後來口罩、疫苗、快篩劑都捉襟見肘，證明是先放煙霧彈來望梅止渴。陳時中7月底棄部長官位參選台北市長，全台疫情失控，每日確診人口百分比與重症死亡比例都「超英趕美」。當年超前部署，現在延後爆發，反正已經卸任，非我任內傷亡，「人不是我殺的」！陳時中說，若時光倒流，不會接防疫指揮官這個位置；這是典型的得了便宜還賣乖，他若不曾擔任防疫指揮官，哪來的知名度？哪來的「防疫英雄」稱號，蔡總統會點名他來選台北市長嗎？

日前審計部列出高端多次延遲交貨超過30天，衛福部卻不罰違約金及疫苗採購不公開透明等5大缺失，這都是陳時中部長任內發生的事，他卻說：「如果我現在再對衛福部的政策或相關這些說明再講，他們就會說我說三道四，離開了這個職位之後又越權講話，我不是一個越權的人，我要尊重體制。」可是，明明是你任內的事情啊，這是哪門子的「責任來，我就扛」？

現任衛福部長薛瑞元率領疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等老戰友親往陳時中競選總部和老長官「純聊天」，藍營當然會順勢指控陳時中還是「太上衛福部長」。薛瑞元部長顯然不是省油的燈，適時上演「好膽賣造」劇碼！陳時中想玩「非我任內」戲碼甩鍋？沒這麼便宜！（作者為國立台灣大學退休教授）