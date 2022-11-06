近年以來國內外詐騙案件屢見不鮮，前有規模性海外柬埔寨詐騙，後有組織化國內「台版柬埔寨詐騙」。近日警方不斷在全台各地陸續破獲集團據點，發現被害人大多是受到網路虛假徵才資訊誘惑，上門求職隨即遭到囚禁施暴，截至目前為止受害者更高達58人，更甚者已有3人慘遭凌虐致死棄屍山區，手段之凶殘實已泯滅人性。

綜觀台灣的詐騙案件，從上世紀末的「金光黨」開始，歷經虛設公司行號、直銷老鼠會直銷、中獎等發展階段，伴隨科技的進步與全球化的加深，組織性、規劃化與集團型電信詐騙逐漸成為主要手法，不僅結合跨境金融電子服務來點狀式藏匿，同時也根據最新時事脈絡的變化來建立標準化的教戰守則，使得執法單位難以逐一核查與追緝。根據政府統計資料，2021年常見詐騙案件包含假網拍購物、假投資、解除分期付款、猜猜我是誰與假交友等型態，件數共計2萬4724件，此外近年詐騙集團更藉由各大知名品牌，巧妙包裝假訊息來魚目混珠，諸如網拍平台、電信業者、書籍出版與生鮮超市等，不僅導致企業商家防不慎防困擾不已，同時也讓一般民眾難以判讀辨識，致使相似案件累積金額屢創新高，去年全國總財損更達近5年高峰，達56.1億元的金額亦使防詐工作面臨前所未有的挑戰。

詐騙手法與案件樣態逐日複雜，綜觀近年以來政府的處置作為，修法防治的層面而言，2014年刑法修正「加重詐欺罪」，一舉將電信詐欺的刑度提升為一年以上七年以下，而政策防堵的層面歷經2004年「165反詐騙諮詢專線」以來，再到警政署2021年展開「全國同步打擊詐欺專案行動」，行政院2022年更宣布組成跨部會「打詐國家隊」，藉由內政部擬定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合警政署、金管會、法務部與NCC等機關，期望透過「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等方式來剷除詐騙集團的根源，國內電信業者過去3年亦配合刑事警察局進行簡訊攔阻、停斷話門號與發送反詐騙宣導簡訊。然而上述法治與政策層面的展開，卻仍遏止不了詐騙案件的發生，2015年底迄今的被告人數仍然翻倍成長，尤其網路平台的詐騙多是仰賴平台業者自律與規範，實則難以有效遏止虛假資訊的傳播與流通。

網路平台的詐騙，案由刑事警察局受理管轄，然而當今主要的癥結點在於犯罪人運用數位媒介進行犯罪，尤其是跨國性平台難以透過有效的途徑展開規範，諸如國家通訊傳播委員會（NCC）提出的《數位中介服務法草案》屢遭各界批評尚無共識，更無可能比照歐盟《數位服務法》（Digital Services Act, DSA）和《數位市場法》（Digital Markets Act , DMA）針對跨境網路平台進行強制監管，即便是近來掛牌的數位發展部亦缺乏有效法源來針對性管理。

歐盟在提出《數位服務法》與《數位市場法》以前，2016年早已通過《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation，GDPR）規範個資保護與隱私，而《數位服務法》與《數位市場法》則是清楚制定罰則，用以釐清數位產業的權利義務與責任，具體而言《數位服務法》是面向網路空間的安全性與開放性，涵蓋範圍幾乎囊括市面上所有的數位服務平台，《數位市場法》則聚焦數位巨頭來防止市場壟斷與濫用，兩者相輔相成為《一般資料保護規範》上路以後歐盟最為嚴格的數位法案。

對比歐盟的兩大網路平台監管法規，台灣《數位中介服務法草案》雖然意欲針對網路平台進行管理，無論是前述所提到的網路詐騙，或是虛假資訊、網路罷凌、個資洩漏、性剝削等等新型態犯罪，然而首先該法主要偏向「管制」而忽略「壟斷」，其二則是管制對象與行為定義相對模糊，同時實務操作上難以追溯和認定，再者則是社會各界憂心的行政機關擴權疑慮。諸如第18條賦予主管機關加註其認為的謠言或不實訊息的暫時警示（時長達30日）、第35條要求平台業者針對「違法內容」「對選舉造成負面影響的內容」進行有效管理、第46條要求指定平台業者「內容自律」並採取必要處置措施等等皆存在爭議；此外更為關鍵者則是「管轄認定方」的歸屬問題，台灣《數位中介服務法草案》權限在於政府各部會，歐盟則是由第三方數位服務單位進行監管。

誠然而論，面對網路詐騙等虛假資訊的流動與傳播，僅只仰賴推動《數位中介服務法》等法規政策明顯不足，同時提升公民的媒體素養與強化媒體識讀的能力才是根本之道，一如傳媒學者彭蘭所言，面對日新月異的網路時代，公眾的媒體素養必須擴展為媒介使用素養、資訊消費素養、資訊生產素養、社會交往素養、社會協助素養、社會參與素養等層面。以筆者近月「假訊息：認識、破解、查核與判讀」獲得首獎的媒體教案設計競賽為例，即是教育部近年媒體素養教育的推動型式之一，其他諸如政府各部會機關「爭議訊息澄清專區」、教育部「媒體素養教育資源網」與「全民資安素養網」、串聯各大查核機構的「Line訊息查證」、台灣事實查核中心、台灣資訊環境研究中心、台灣媒體觀察教育基金會等，大陸方面則有官方的「互聯網聯合闢謠平台」、澎派新聞旗下「澎派明查」、南京大學「核真錄」、獨立核查機構「有據」、騰訊「較真」等等，事實上相關資源的建置與發展已趨向成熟，未來政府若能有效進行跨地區、跨平台與跨領域的整合，對於網路詐騙等犯罪案件的「防治」，以及社會大眾面對虛假資訊的「判讀」，相信才是有效根除與防堵的治本之策。（作者為復旦大學新聞學院博士、台灣青年聯合會副秘書長）

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