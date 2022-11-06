一位台灣青年到烏克蘭當傭兵，戰死噩耗傳到台灣，他的家人崩潰，而台灣的民衆也紛紛議論，這到底誰的錯？

這位花蓮青年才25歲，因家裡欠債百萬，為了還債，不得不選擇這條路，因為我們中國人都認為死者為大，所以我先在這裡為這位青年的死，致上最深沉的哀悼，但是我們中國有句俗話說，我不殺伯仁，伯仁因誰而死呢？

因此我感慨分析兩點。

第一，生活所逼，沒有一個正常的人會願意上戰場去打仗來賺錢，何況他不是真心真意的為保衛他自己的國家烏克蘭。他去當傭兵的唯一目的是要償還他百萬債務，包括銀行貸款40多萬。天啊！他為什麼會有債務？為什麼生活困頓？他也有一個美滿的家庭，但是為了錢，為了生活，他的死是台灣血淋淋教訓。根據媒體報導，還有9個台灣傭兵在烏克蘭用生命搏鬥賺血淚錢。

第二，媒體偏頗報導，台灣的綠媒大吹烏克蘭大勝，但是不可否認的，從各種資訊上得知，烏克蘭有千萬以上的難民逃到臨近國家。這位青年難道不知道那邊戰況危急，烏克蘭才對全世界徵求傭兵。我還要大膽的說，「蔡英文們」你天天抗中保台，結果今天台灣民不聊生，失業、低薪滿街都是，被騙到柬埔寨以及世界各地去賺錢，龜山的柬埔寨版詐騙，蔡英文和沒有公理正義的綠媒完全視而不見，無動於衷。這個青年的死，你們要負完全的責任。

蔡英文最近到台灣各地去幫民進黨的候選人拉票。她說，「大家這一票決定世界怎麼看台灣，如果民進黨選舉不理想，國際就會問，是不是台灣人改變主意了。」這是多麼天大的笑話，民進黨如果有全心全意造福人民，人民不會流離失所，到各地去求職，去當傭兵，而令人荒唐不解的是你的信心竟然是建築在別國人民的身上。

我也要反問你。最近，巴西前總統魯拉擊敗了現任的總統波索納洛，英國的前首相特拉斯在任僅45天就下台，義大利變天，由義大利兄弟黨黨魁梅洛尼擔任總理。請問這些國家換人了，世界有對他們就沒信心的嗎？而你蔡英文還和義大利新政府展開合作。換了一個新人，按你的道理說全世界都對他沒信心了，你蔡英文還對他有信心，這不說明了蔡英文思想矛盾，邏輯不通。也難怪如此，你把台灣帶入兵凶戰危的境界，你從來不思考你自己施政上出了嚴重的問題。蔡英文快懸崖勒馬吧！你到底要把台灣帶到什麼世界？台灣能不能不要讓更多的台灣青年再去烏克蘭當傭兵？或在台灣引起兩岸對抗，然後讓年輕人在戰場送死。

「蔡英文們」啊！你不能再玩弄台灣人民的智商了。你把台灣人民愚蠢化，把戰爭當兒戲，「德不配位」是你們的寫照。再想想，領導人把整個台灣帶向貧窮，帶進愚蠢，帶入戰場，這難道不是你的過錯嗎？（作者為前立法委員）

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