娜娜 | 28歲 淘寶商家

聊到「美麗廢物」這個話題，我腦海中就迸發出過往無數次激情下單，爾後悔不當初的購物經歷。期間，最讓我印象深刻的，當屬幾年前斥巨資買的一個LV包。

說是包，但人家可有個專有名詞「發財桶」。包如其名，就真的是一個桶裝，早期還叫「飯桶包」。我是在種草平台上一眼相中的，「哇，這造型也太獨特了吧！」

於是，沒有過多猶豫，我就花兩萬元（人民幣，下同）巨資買下了這個「桶」。

買回來不久我就背著出了門，但是在搭衣服時我就意識到不對，「造型確實獨特，但也確實只有別人背才好看。」說實話，當時我就覺得，這個兩萬元的「發財桶」，被我背出了「飯桶」的感覺。

背了一次後，我就發現這個包的一個大Bug，就是拉鏈要雙手才能拉開。時隔這麼久，我想到的依然是，「人類很少有雙手都有空的情況吧？」

那一天過後，這個包就徹底進了我的櫃子深處。原本幻想的升級一身行頭讓自己看起來「有氣質」，實際上我背這個包看起來，就像挎著一個「桶」在四處晃悠。就像我朋友打趣說的，「氣質沒看出來提升多少，傻氣倒是撲面而來。」

不好穿搭、使用不方便就算了，關鍵這個包也沒什麼升值空間。所以這個包也一直沒再拿出來背過，即便我現在換了一座新城市生活，這個包包也沒隨我共同搬遷，而且被放置在了家中某一個櫃子中。

當然，我也謝謝這個「落灰」已久的發財桶，成功打破了我的奢侈品濾鏡。

後來這個「發財桶」還在種草平台上又火了一把，因為正好能放一盒泡麵，因此也被戲稱為「泡麵桶」。

看著這個「泡麵桶」，我又陷入了深深地沉思，如果在我買之前看到這張圖，我肯定不會衝動下單。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列六）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】