●中俄空軍聯手，武漢會戰和日機作最後一拚
7月下旬，戰事漸趨不利，日軍已逼近武漢，這期間武漢的空襲已無法抵抗了，所以空軍方面又再準備空戰，以雪一月來所遭受的空襲恥辱；同時下令全國各處之驅逐機共30多架，集中到漢口的機場，計有E—15、E—16、霍克III、英式的格機，再加上俄員機共50多架。集中之後，經過數日作戰方略的研究，便開始等待再來一次的大決戰了。結果8月3日發生大規模空戰，我機10餘架被擊落，敵機亦損失13架。其中俄員隊損失最大，心中頗為不滿，指責鄭少愚領軍的7架霍克III作戰不力。至此，中國作戰的飛機差不多都打光了，第四大隊遂於8月9日赴梁山，並於9月21日再赴蘭州接收蘇聯飛機。
●俄員地面工作人員效率，倍受佳評
歷次中國空軍接收飛機時，地面飛機之裝配及一切工作皆由俄員負責，中國飛行員只負飛行的責任。新疆甘肅各地因機場沙土太多不良，故俄員每於起飛前即將飛機迎風而停放，齊備再將機場壓平。俄員之工作效率極大，凡至哈密人員莫不稱讚。
但由哈密至蘭州延途各站，所有油料、補給，都由蘇聯從哈密用車隊運來，因而，各站除中國設有站部之組織外，另俄員也設有站部組織，地面之補給與指揮權力均在俄員手中，中國人只不過擺個樣子而已。在國境內有此現象，令飛行員看了相當的生氣。由於沿途各機場地處荒涼的沙漠，缺乏飲水及食物，所以每架飛機飛出哈密時，都要備足水瓶、糖果及食物。飛行員於接機途中目睹邊垂之荒涼景況，也有甚多感慨。
●中國飛行員對俄員的表現的表現褒獎不一
曾和蘇聯志願隊一起作戰的中國飛行員根據自身的經驗，對俄員的表現褒獎不一。張光明和蘇聯志願隊於漢口及南昌曾經一起共同作戰過幾個月，他個人的觀察是：到底是幫別人打仗，所以沒有拚勁，同時他認為蘇聯飛行員的訓練不夠。
龔穎澄在他的日記中也數次批評蘇聯飛機避戰，同時也記載了1938年5月21日，蘇聯志願隊9架SB轟炸機，在出任務後全部迫降於田野。
但羅英德根據他和他們數月的相處，對他們的評價卻頗為正面；認為他們在1938年二一八、四二九以及五一三的空戰打得都不錯。
●蘇軍政委槍斃飛行領隊
1938年2月23日，俄機偕同中國空軍轟炸台北機場，達成任務飛進福建海岸線後，由羅英德伴飛返南昌機場。此時甫下飛機，正欲脫下飛行帽往隊部方向走去時，羅突聞兩聲鎗響，回頭一看，親眼目睹俄籍轟炸機領隊被一名機械師開槍射殺，屍體被拖出去掩埋。
當天參加轟炸任務的王世籜（羅的三期同學）稍晚才到達，沒有看到這件慘劇。羅告訴他這件事，他說：有這種事？隨後羅英德向駐在機場的俄國顧問反映機械師槍斃領隊一事，他竟漫應了一聲，說：「你不要管！」。羅英德問他為什麼？他說：他不小心，話講得太多了！羅英德又向駐在機場的航委會第一路司令張廷孟報告這件事，張也叫羅不要管這件事。
當天晚上回到寢室後，羅又向波羅蓋維遜斯基探問，波氏只做了一個手勢，應了一聲：「噓！」，不再講話。據羅英德所憶，當時俄員隊的飛行員都不是共產黨員，他曾經向俄員隊飛行員探詢誰是黨員，但沒有人願意回答。
●張光明對蘇聯嚴密、殘酷的控制，有類似的觀察
抗戰前半段時期和蘇聯飛行員有過數段接觸的張光明，也有著類似的經驗。他在接受傅中先生和作者的口述訪問中，有著以下的一段談話：「蘇聯志願隊的人員和中方人員私下絕對不接觸。當我們一同在漢口作戰的時候，他們只有一個人講話，就是那個政委；別人就像啞巴一樣，絕不開口，更不敢和你接觸。在南昌作戰的時候，天氣非常的熱，中蘇飛行員睡在同一個大廳裡。即使天氣再熱，他們從來不和我們同時一起在泳池游泳，私下也絕對不會和中國人在一起。在哈密接收蘇聯飛機時，雖然和蘇聯的飛行員住在一起、一起用餐，但彼此從不交談。早上洗臉、刷牙的時候，即使用同樣一個水龍頭，他們也只是飄你一眼，什麼話都不講。你和他打招呼，他也沒有反應。
筆者合理的推測是：如果任何蘇方人員和中方有過多的私人接觸，都有被處死的風險。
●日蘇諾門罕衝突後，蘇聯空軍志願隊逐漸離華
蘇聯空軍志願隊於1939年後就逐漸退出中國的戰場，繼而，自1940年6月以後，除少數顧問人員，蘇聯作戰飛機及飛行員，大致已全部撤離了中國。至終，1941年4月，日蘇簽訂了互不侵犯條約，使得蘇聯不久得以將防日的西伯利亞遠東軍，班師回防；抵抗入侵的德軍。另一方面，日本得以全力策畫偷襲珍珠港，繼而發動太平洋戰爭。
值得玩味的是：即使在日蘇簽訂條約後，蘇聯仍然在新疆伊犁維持一個空軍伊犁教導總隊，合作訓練中國的飛行員。但據張光明回憶：成效不是很好，1944年，蘇聯煽動新疆自治，教導總隊中方人員以近似逃難的方式，逃回成都。
（全文完）
（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）
【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】
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