核定屏東台鐵高架化，蘇揆大酸蘇清泉攬功。(林和生攝)

週日行政院長蘇貞昌在屏東助選，電視上出現他張牙舞爪的發言，指屏東火車站及鐵路高架化工程，是他首任行政院長時所批定，其他黨派的爭功是胡說八道！

國民黨縣長候選人蘇清泉在選舉活動中，說明他及其他政界人士，為屏東市鉄道高架化所作的努力，招致蘇院長的反批，據以向屏東人討人情。

地方公共建設是基於實際需要，並經評估後由地方提出需求，經縣府定案後向中央爭取補助，再經民意代表向中央居間協調爭，始有成果，所以公共建設是需求加上爭取的過程，是眾多人士努力的結果，不是最後批定官員的功勞。

蘇貞昌一臉傲氣的自我膨脹，指全案是由他先前批定的，並否定其他地方人士的共同努力。要知，蘇貞昌任行政院長只是人民的公僕，對補助地方的批定，也只是代為管制公帑的執行，並非他們蘇家拿錢給地方建設，有何居功之處？

難道全台受中央補助的建設，經過行政院長的批定，就全部是院長的恩賜？因為蘇院長過去對全台建設案的批定，就可向全民邀功，就可任由其女蘇巧純不經正途，走捷徑轉包政府工程？

蘇揆是台大法律系畢業的，其法政常識卻非常有限，要知道當院長仍是公僕，批示公文只是職責，並不是得到中央補助的縣市，都要向你磕頭謝恩！

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