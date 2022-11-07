「10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳『喆園』門口，微醺的陳時中摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲，緊握她的雙手…」 國民黨籍市議員參選人徐巧芯臉書指控陳時中伸出鹹豬手，北市選情，高潮再起！

當晚也在場的紙風車執行長張敏宜，在徐巧芯臉書留言解釋，當天是長輩們宴請好友聚會，包括李醫師和她的夫婿仁愛醫院副院長丁金聰，都是受邀與會。陳時中在餐敘尾聲才前來致意。

張敏宜強調：「那是公開場合、文中不實的影射揶揄，對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」陳時中競總則呼籲，「立刻撤除照片並對相關當事人道歉，選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。」

陳時中在餐敘尾聲才來致意？假如徐巧芯轉貼網路照片的圖說無誤，陳時中既然是在餐敘尾聲時來致意，那麼，什麼樣的餐敘會在晚間6點多結束，大夥兒出門送客？莫非這餐會從中午吃到晚上？游淑慧稱，當天下午還一起去看《流麻溝十五號》，真是「白天掉淚夜奢華」。10月6日選戰方酣，陳時中的行程，競選總部肯定有紀錄，何妨公開以釋疑？

張敏宜說那是不實的影射揶揄，對李醫師非常不公平。有圖為證，如何反證那是不實的影射揶揄？陳時中亂伸鹹豬手的舉止，對李雅玲確實「不公平」，而陳時中的鹹豬手，讓人們對醫界「權錢色交易」有更進一步的聯想。

陳時中競選總部將此一鹹豬手事件上綱到蔣萬安，呼籲選舉不該違背人性。陳時中的好友周玉蔻把蔣萬安父輩的緋聞無限上綱到捕風捉影，公然獵巫無辜良家婦女，不見民進黨和陳時中競總出面痛責周玉蔻違背人性？陳時中鹹豬手與女性部屬不當連結，證據確鑿，不該譴責？譴責者還違背人性？何況，拍到照片的週刊突然不刊登了，是不是陳時中和民進黨又施壓了？陳時中的白天與黑夜總是兩樣情，看來是說不清了。

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