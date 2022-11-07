2006年3月聯合國設立人權理事會，接替原來的人權委員會，人權理事會設有47個國家席位：亞洲13席、非洲13席、東歐6席、拉丁美洲和加勒比海地區8席、北美、西歐及大洋洲7席。負責在全球範圍內加強促進和保護人權的工作。

人權理事會成員國由聯合國大會成員投票選出，每屆任期3年，可連任一次。中國曾於2006年、2009年、2013、2016年及2020年五次連續當選人權理事會成員，目前任期至2023年。

2001年改選時美國落選，被剔出人權委員會，當時美國以不繳會費及退會威脅人權委員會。其後美國在人權理事會的提案屢屢失敗，川普甚為不滿，乃於2018年真的退出了人權理事會。2021年拜登勝選總統宣布重新加入。可見美國並不把人權理事會當回事，任意來去。俄國因俄烏戰爭被剔出人權理事會，這次未能投票支持中國。

人權理事會雖以增進及保護世界人權自許，但人權的定義、人權的範疇和人權的規範並無嚴謹的標準，因文化、歷史、傳統和國家治理型態產生差異。聯合國人權理事會往往成為以美國為首的盎撒國家，以他們的價值觀、標準和觀點，甚至造謠汙衊，來審判和羞辱其他國家的場所。

譬如2021年美國國務院提出的「國別人權報告」中，就特別攻擊中國政府在新疆對維吾爾族和其他穆斯林犯下種族滅絕和反人類罪行；侵害香港基本自由和自治；並在西藏進行刻意的鎮壓。美國政府不斷抹黑中國，打擊世界上它想排斥削弱的國家，將自己塑造成人權判官，人權標竿。另設在紐約的「人權觀察組織」，以及設在倫敦的「國際特赦組織」，年年都發布人權報告，也總不忘指謫中國犯了那些侵害人權的事件。總之談到人權，盡是盎撒國家的隆隆砲聲。

2019年，22個人權理事會盎撒白人國家及其嘍囉共同發表聯合聲明，要求中國停止對新疆穆斯林所有侵犯人權的行為。但是接著有37個亞洲非洲國家的常駐日內瓦大使，聯名致函人權理事會，表達支持中國的新疆政策。最終要求無法成案。

2020年，27個人權理事會盎撒白人國家及其嘍囉，指責中國通過香港國安法，破壞一國兩制，但是接著有52個亞洲非洲國家，發表聯合聲明支持中國。最後指責無法成案。

明知證據不足，純屬謠言汙衊，盎撒白人國家仍不死心，繼續造謠生事。2022年5月，中國允許聯合國人權辦公室高級專員巴切萊特（Bachelet）前往新疆，她隨即親訪新疆6天，並且將和民間組織、商業代表和學者面談。巴切萊特回紐約以後，想必是要以翔實謹慎的態度來整理訪談見聞報告，致遲未發表。盎撒各種維權組織不耐久候，乃聲稱此延遲係受中國施壓所致，令人匪夷所思。

今年8月31日，巴切萊特發布了關於中國新疆維吾爾自治區的人權狀況報告，她認為維吾爾族和其他穆斯林社區確實存在侵犯人權行為。但報告未提種族滅絕的事。聯合國人權理事會決定採取溫和的方式，就巴切萊特的報告舉行辯論，讓各國表態，但是不會有所行動。

但是盎撒白人國家仍然不放棄此一汙衊中國的機會，2022年人權理事會盎撒白人國家，再由美國、英國、加拿大帶領，提出關於中國新疆維吾爾族人權的辯論草案，力圖在2023年3月舉行的理事會常會上再來一次辯論，再來宣傳一次中國侵犯新疆維吾爾族人權的議題。

該草案表決結果17個國家贊成，19個國家反對，11個國家棄權。贊成的17國是：捷克、芬蘭、法國、德國、宏都拉斯、日本、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、黑山共和國、荷蘭、巴拉圭、波蘭、韓國、索馬利亞、英國、美國。除了美國有駐軍的殖民國家，德國、日本、韓國、索馬利亞、馬紹爾群島五國，巴拉圭是拿台灣10億美元的國家。其他都是盎撒白人集團。

反對的19國是：玻利維亞、喀麥隆、中國、象牙海岸、古巴、厄利垂亞、加彭、印度尼西亞、哈薩克、茅利塔尼亞、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、卡達、塞內加爾、蘇丹、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克、委內瑞拉。都是中國在亞非拉的友好國家。

棄權的11國是：阿根廷、亞美尼亞、貝南、巴西、岡比亞、印度、利比亞、馬拉威、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭。棄權的國家實質上根本不認為新疆有侵犯人權的事實，但是不想得罪美國。結果是要求辯論的草案被推翻。

中國於1998年，開始在聯合國人權委員會提出《美國的人權紀錄》，作為美國對中國人權吹毛求庛的反制。2020年更開始提出《美國侵犯人權報告》，列出美國人權受侵犯及美國侵犯他國人權事例。中國2021年的《美國侵犯人權報告》提出美國政府輕忽新冠疫情，致付出重大人命傷亡；放縱槍枝暴力；玩弄虛假民主；濫用總統權力；放任種族歧視；濫用武力攻打他國，製造難民危機，侵犯他國人權。在聯合國談到人權，也有了中國的聲響。

這次中國乘勝奉勸美國放棄政治操弄和造假抹黑。呼籲人權理事會應該關注美國在國際上濫施長臂管轄，海外軍事行動，製造大量難民等實際議題。現今盎撒國家的內部個個都問題叢生，種族迫害，族群對立，債台高築，財政赤字，貧富差距，暴動罷工等，不一而足。多年來被盎撒神格化，捧為普世價值的「人權自由民主」，由於領袖失格，政府無能，已經破綻百出，跌落神壇，喪失了其絕對的吸引力。世界更多的國家開始思考真正的「人權自由民主」，多元政治制度。

2016年以來，川普發動拜登繼承的反華仇中運動越演越烈，我們華人都身受目睹中，美國這第二波的反華運動，終於敲醒了中國自五四運動以來對美國的崇拜，美國是被孫中山以來的中國高級知識份子用五彩花紙糊出來的花旗王國，中國人自對美國的華麗夢幻清醒以後，當能自立自強自信，邁向康莊大道，也不致再忍受美國等盎撒國家沆瀣一氣對中國人權問題的惡意指陳了。

（作者為中美論譠社理事）

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