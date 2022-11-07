駐美代表蕭美琴被中共點名為「台獨頑固分子」。蕭代表貼出「愛貓凶猛」照片回應，明喻以台灣的「戰貓」」決鬥中共的「戰狼」。她在媒體訪問中，指出貓敏捷、靈活且務實。然而現實上，我們若讓狼、貓相鬥，兩者身型大小懸殊，且狼也很聰明，「戰貓」贏的機會應不大。做為愛貓的主人，何忍坐看「貓狼惡鬥」？「戰貓」主人可能另有算計，期待屆時有美國「戰鷹」代打。然而，這「戰鷹」是美洲白頭鷹非常狡黠，只為食而奮鬥，諒不會為「戰貓」浴血台海。

媒體屢屢報導，蕭代表自駐美頻頻軍購成績耀眼。又促成裴洛西訪台，導致中共環島軍演，轟動全球，功勳彪炳。至於報導她是中美斷交後第一位被邀請參加美國總統就職大典的台灣官員，則與實情有出入。我所確知，當年蔣彥士祕書長就被邀請參加雷根的就職大典。因大典的主委是我的摯友，還在我家會商過蔣祕書長在大典的適當座位。雷根總統有囑台灣代表的座位要顧及尊嚴，但以不觸怒中共為原則。

我常銘記一則舊事。當初美國無預警宣布與中華民國斷交，台灣人心惶惶。胡旭光公使來找我。他說台灣民眾所認識白宮人物除卡特總統伉儷外，就是發言人喬迪‧鮑威爾（Jody Powell）。他希望我能邀請Jody到台灣訪問，可使民眾相信，白宮仍支持台灣。我立即邀請Jody，與胡公使商談。我們三人談得很愉快，也旋獲白宮同意。但只一日，胡公使說孫院長指示，認為「敵我勢力懸殊之時，觸怒敵人，恐自陷危局」。自此我銘記此語。

蕭美琴無疑是最熱心於軍購的一位駐美代表，買的項目，更是族繁不及備載。當年果芸上將負責軍購，他對電腦科技，造詣非凡。他說軍購看來簡單，難就在他們要賣的大部分是過期無用剩貨，而非我們防衛所需。無用剩貨當然有誘人巨額回扣，但他必須遵照防衛評估執行。

蕭美琴果真愛寵物？我遇到最愛寵物的政治人物應是老布希總統，我看過他和狗兒在白宮草坪上翻滾戲遊，形如同伴。白宮寵狗Millie生了6隻幼犬，夫人要賜我家其中一幼犬。但我們忍痛婉辭了，因為我們忙於醫業，也絕難做到像他們的真心寵愛。

有次布希總統有所感提出：他二戰時是空軍飛行員，2位同機戰友都墮機殉國，他是倖存者。他決定美國軍售台灣Ｆ-16軍刀機150架，台灣就有了air supremacy制空權至少10年。若台灣失去了制空權，因四周環海，其他陸海武器都很難有效防衛，且必導致軍民慘重犧牲。他競選連任敗給民主黨柯林頓，他欣然接受。我那時，已回台灣出任台中世貿聯誼社主席。幾乎同時，接到他和柯林頓給我任新職的賀函。但我仍為布希落選感傷良深。兩人競選時，布希笑柯林頓的外交知識，不如白宮母狗Millie。後來兩人化敵為友，而且是常相左右的知己，傳為美談。後來夫人告訴我，應是柯林頓小時就沒了父愛，但我還是認為是老布希總統的慈愛初心。

老布希總統在位時，他的次子Jeb（後來他當了2屆佛州州長），由我陪同訪台灣。在台北，我們去見錢復外交部長，相談甚歡。我另安排他和邱創煥省主席、趙少康立委餐敘，我認為二人代表台灣政界老、中代。但結果窘了，邱主席到場知道有少康兄，他說他就恕不奉陪了。原來少康兄曾公開嘲笑他，蒙李總統的「關愛」眼神。我完全忘了那些舊恩怨。我當下很誠懇說，我要請教主席，您老閱歷多了，碰到當下這「僵局」，務必指點我如何處置？他沒答，就含笑大步進場。入席他端一杯酒，笑著說，「少康兄，這杯酒乾了，我們就相逢一笑泯恩仇了！」

其實很多中外政治家，都很善良。很少如「戰狼」、「戰貓」般劍拔怒張。戰爭都是有心人所挑起，對平民百姓有何益？我特別要提老布希總統，他對兩岸都很親善，也給兩岸和平交流的時間。

世事最重要的，不是你此刻站在何處？而是你在往哪方向前進。蕭代表將可愛溫和的貓，化為凶狠猙獰的「戰貓」。她本應是從事促進和平交流的使節，但卻扮演了沙場悍將角色，很可能將台灣導進烽火？

老布希就職時提出他執政的終極目標：「是使美國國家的面貌更和善，讓世界的面貌更溫柔」。這是從政者都應致力的方向。我個人際遇，令我絕無法贊同美國子弟到境外作戰。我在紐大醫學中心服務的第一位病人，他是越戰的傷兵。他在戰場，聽到轟然一聲，回首看到他的下半身，離開他約有3公尺之遙，他就昏過去了。我在他的輪椅上，設計一個硬塑膠半圓桶，讓他上半身可放進去。我在紐約是反越戰的中堅分子。越戰1955-1975垂20年，結束時，我剛在白宮當醫療顧問。在白宮看到福特總統宣布撤軍，他一臉沮喪。

後來美國參與的阿富汗戰爭2001-2021也垂20年，我從電視看到拜登總統宣布撤軍，同樣一臉沮喪。如果不幸爆發台海戰爭，由於上二次慘痛的記憶猶新，美國派兵再參戰的機率不會很大。且若美國參戰，兩強國都絕不肯認輸。最終因美國約有5千枚核彈，中國也有5百枚。中國的盟友俄羅斯有5千枚，當然兩大強國都不肯投降，最後必啟動核武。若發生核戰，保守估計人類會死亡35億人，倖存者也會身體帶著核輻射。

在裴洛西訪台後，軒然大波猶未止。其後又有參議員布蕾波恩來台。她以辱華出了名，在2020年，她誣指：「中國具有5千年的詐欺、偷竊歷史」。這位辱華參議員訪台，當然，兩岸關係會更形險峻。美國也聯合盟友大事軍演。但美國軍演，並沒有邀台灣參與，原來台灣被視為主戰區。現代戰爭的「主戰區」，一旦戰火爆發，必快速夷為平地淪為廢墟，而生靈塗炭。職故加盟與否，也無意義。實際也沒有任一美國家庭樂意將自己兒女送到萬里之外的台灣參戰。這應是一般美國人的思維。台灣政府邀請仇華參議員訪台，並不代表美國民意。

此時此刻兩岸都宜秉持此一古訓，「遠人不服，則修文德以來之」。現代的「文德」應更廣義，包括文化、科技、經濟。年前中共國家主席習近平在廈門演講，提出了「愛拚才會贏」。日前此歌主唱者葉啟田兄請我們餐敘，也提到此事。我重釋他唱的「愛拚才會贏」詞意，強調個人一生秉持愛心信心在波浪中奮進，不可氣餒。一個社會、國家也然。經國先生、孫運璿院長當初秉持不觸怒中共，才有寧靜長時間建設台灣，其中包括為「台積電」奠基。今年2月美國加州大學柏克利分校出版了《台灣寧靜革命的內幕》（The Inside Story of Taiwan’s Quiet Revolution ），長達688頁的英文巨著，詳述了台灣在寧靜的30年做了些什麼？作者是宋楚瑜先生。宋先生在給我的贈書封頁寫了「寧靜致遠」四個字。

我們該重新思維，兩岸軍力懸殊，不宜一再以「戰貓」挑逗「戰狼」。在台海掀起國際注目的滔天大浪，但實際並無助於前進航行。歷史啟示吾人，台灣自是「寧靜」才能「致遠」。

（作者為前立法委員）