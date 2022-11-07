台海周邊海空域近期共軍機艦又有不尋常行動，我國防部自10月31日至11月3日即時軍事動態，未發布共機跨越台灣海峽中線與在台灣西南國際空域活動。４日起突然發布共軍機艦頻密活躍行動，是否呼應東北亞第一島鏈軍事緊張對峙，或台灣本島政軍敏感事件，值得關注。

11月4日我國防部公布殲-11機8架次，在接近福建三都澳之台灣海峽中線越線；殲-16機2架次、殲-10機2架次，接近福建與廣東交接處之台灣海峽中線越線；運-8反潛機1架次，在福建與廣東交界處之台灣西南國際空域；共艦在台灣周邊海域活動從原先總數3艘增至4艘。11月5日雖共機僅派出轟-6機1架次，在東沙島東北之台灣西南國際空域活動，共艦減至2艘。6日（周日）我方發現殲轟-7機1架次、彩虹-4無人機1架次、蘇愷-30機2架次、殲-11機4架次，在浙江與福建交界處之台灣海峽中線越線；殲-16機8架次、BZK-005無人偵察機1架次，在接近福建與廣東交接處之台灣海峽中線越線；運-8反潛機2架次，在接近福建與廣東交接處之台灣西南國際空域活動；空警-500機1架次、無偵-7機1架次，在接近東沙島東北之台灣西南國際空域活動；共艦在台灣周邊海域活動數量增至4艘。解放軍機艦在台灣周邊海空域活動，原本看似將減緩對我空海壓迫後，又為何突增兵力？

中共二十大結束之際，大陸立即邀約越南、巴基斯坦、坦尚尼亞與德國等4國元首，自10月30日至11月4日先後抵達中國大陸訪問，並與中共國家主席習近平接任第三任領導後，暢談延續在既有「一帶一路」倡議下的經貿合作。我國防部自10月31日至11月3日即時軍事動態，未展現共機跨越台灣海峽中線與在台灣西南國際空域活動。

同一時間，11月3日媒體報導，副總統賴清德在帛琉（11月1至3日）與隨團記者茶敘時，重申總統蔡英文「四個堅持」。並指出，美中台對台獨的意義有不同解讀，「台灣獨立」是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣社會的共識，他的「務實台獨工作者」也沒有路線微調的問題。對此，大陸外交部與國台辦，以及解放軍，迄今未透過媒體表達反台獨言論，看似極其冷靜，異於往常。

再者，2日日本共同社依據日本防衛省透露，中共海軍測量船1艘11月1日晚上19點50分左右，在日本鹿兒島縣臥蛇島以西附近海域，朝東北方航行。2日凌晨0點10分左右，續在永良部島西南海域，約2小時50分鐘後，該船在屋久島以南海域，朝東南方向移動。另，根據日媒報導，日本航空自衛隊10月27日以東京橫田基地和沖繩縣嘉手納基地為據點，由美國空軍第353特種作戰群出動CV-22魚鷹和MC-130J各1架、日本航空自衛隊派出隸屬沖繩縣那霸基地航空救難團U-125A搜救機與UH-60J救援直升機各1架，在日本沖繩縣的宮古島、多良間島以北等海空域實施美日聯合搜救訓練，訓練地點靠近我釣魚台。對此，提出個人觀點：

首先，觀察自8月初美國眾議院議長裴洛西訪台、共軍圍台軍演。美航艦在裴洛西離台後，即與台灣「保持距離」，確與1996年台海危機美軍航母護台行動明顯不同，使民眾感到美國的現實。而訪台後的裴洛西，又頻頻向大陸示好，更引發國人對其政治圖謀更加氣憤。

近日解放軍動作、與賴清德副總統在帛琉提出「新台獨論述」強效針，可能催動解放軍海空兵力的頻密動作，升高民進黨九合一地方選舉的支持度嗎？這次副總統賴清德「新台獨論述」，勢必將在民進黨選情低迷的情勢下，再度催生「抗中保台」策略，屆時藍綠陣營各自歸隊，中間選民、淺綠與淺藍等選民，則再度成為朝野政黨爭取的關鍵選票，操作「抗中保台」策略是險招，與過去兩岸政治氣氛大不相同，解放軍說的少、做的多，台海中線「被消失」，選民對於蔡政府失信「維持現狀」的承諾，不排除有選舉鐘擺效應之醞釀。

其次，許多國際上專家學者唱衰大陸「一帶一路」，埋藏著債務陷阱，包括西方國家德國在內的訪華四國，卻在中共二十大後率先以行動支持「一帶一路」，依然還是力挺與中國大陸的投資合作，發展國家的基礎建設及經貿互動。吾人實應客觀看待新冠疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹後對於國際經濟的巨大衝擊，中國大陸經濟固然嚴峻，然務實地祭出經濟開放政策，尤其訪華四國在「一帶一路」海上絲綢之路都有海運港口的關鍵角色，實不能低估未來貿易影響力。

至於，日方近日指稱共軍海測船在日本種子島西南海域活動，從日媒提供防衛省公布的照片，其為中共北部戰區海軍駐山東青島所屬偵測船大隊「海洋二十二」號海測船。日方曾於7月底，反映共軍海測船從黃海經對馬海峽、往日本海活動，8月初過宗谷海峽進入西太平洋。對照前、後活動，此時共軍「海洋二十二」號出現美日在10月底在宮古島周邊海空域進行聯合搜救任務之北方的日本小島。相信，依據共軍作戰艦、潛艦常在日本大隅海峽、宮古海峽之日本西南諸島的第一島鏈海上戰略通道進出活動推論，「海洋二十二」號係執行日本周邊海域「水文探測」任務。然，依據以往共軍海測船曾頻密在台灣周邊海域活動的經驗，有可能只是增加在前述海域數量，反而需特別注意日方曾於10月10日稱中共東部戰區海軍052D型驅逐艦太原號/131，由浙東海域經宮古海峽往西太平洋，迄今台日均未公布歸建的共艦，這是我方更應關注的地方。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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