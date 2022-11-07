美國國務卿布林肯上月底與中國外長王毅通話，額外提及海地局勢惡化，盼與中國採取協調一致行動來支持海地人民。隨後引來陸媒批評，海地「長期與台灣當局勾連，海地政客拿新台幣當酬勞」，台、海是「黑幫和詐騙集團抱團取暖」。言下之意，自然是批評海地執政者是台灣金錢外交政策的得利者、台灣人民的納稅錢淪為海地統治集團的黑錢，可憐的海地人民並沒有從邦交關係受惠，反而過著真實「吃土」的生活。

喬姆斯基在其《失敗的國家》書中指出，失敗國家就是「無能或不願保護人民免於暴力甚或滅亡」的國家，這些國家雖然具備民主政體，卻有嚴重的「民主逆差」，民主制度有名無實，宛若空殼。在和平基金會的脆弱國家指數統計中，也將一個國家中央政府非常軟弱或無力，不能實際控制其大部分的領土、不能提供公共服務、國家存在廣泛的腐敗和犯罪、難民和非自願流動人口、急劇的經濟衰退等現象指標化，作為失敗國家的評比，海地名列該指數第13名。

前後者有關如何定義失敗國家的敘述，無一不是指明海地的現況。而諷刺的是，海地居然是公認民主國家中華民國的重要邦交國(除非有人認為僅剩的14個邦交國再掉一個也不重要)，雙方維持了66年的邦交不曾中斷。眾所皆知，台灣長期金援海地，長期幫助海地的民主寡頭遂行統治行為，對海地人民的民生與民主進程絲毫不加關心，會被對岸媒體譏為「黑幫和詐騙集團抱團取暖」，有其必要反省之處。

更加諷刺的是，此次竟是由長期批評中國是威權國家的美國，請求中國為海地內亂問題在聯合國安理會上支持維和行動。由一個民主國家請求其口中聲稱的威權國家合作支持處理「民主的失敗國家」問題，豈不是讓日前方在台北參加「世界民主運動大會」上，包括總統蔡英文在內的民主人士們，對於威權政府的大加撻伐感到汗顏?原來失敗的民主國家，還要依靠美國定義的威權國家幫助才能拯救?

「人民似乎看不到自己的未來。」、「海地政府和領導人對當前這種失望甚至絕望的局面負有主要責任。」、「長期以來，政治派別爭鬥不休，政治人物毫不作為，濫權腐敗屢禁不止，國家治理幾近失敗。」這是去年中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會召開海地問題時，罕見針對海地問題代表中國政府公開批評。耿說近30年來，在中國支持下的聯合國，已為幫助海地擺脫危機已投入巨大資源，僅各種支助組織的投入費用就已超過80億美元，但沒有取得應有的成效。

海地與美國不過一海之隔，卻與中國相隔萬里之遙，但在沒有任何石油礦產的利用價值之下，其政府民主廉能與否並不是美國政府所關心的，美國只關心海地問題是否會擴散影響周遭國家的整體區域秩序，以及海地政府是否能在外交政策上與保持與美國一致的利益。而此一利益，正是台灣尚可與海地維繫邦交的根本原因，絕非因為台、海兩方同樣心繫民主；至於違反利益的下場，可以從去年底海地總統莫伊茲在他的豪宅官邸遇刺事件中得到啟發。

蔡政府在跟隨批評中國大陸政治體系是「威權政府」時，更應檢討上台至今，仍不改以金錢外交鞏固剩餘十來個邦交國的陋習。尤其數個邦交國，至今仍名列和平基金會的失敗國家指數不及格行列者。拿著支持民主的臺灣人民納稅錢，去支持打著民主國家之名行寡頭政治之實的統治者，只求美化邦交國數字，實在有違民主國家之名。

何時才要將失敗國家改善程度與金援與否掛勾，則是對於民主的尊重，人民應不容許蔡政府在批評「威權政府」、「失敗國家」兩個問題上打假球。

即使是援助民主國家，我們同樣要注意「金流」。俄羅斯與台灣互設代表處，烏克蘭一向對台灣不友善，導致我國民眾入境烏克蘭，之前必須要去烏克蘭駐莫斯科使館才能申請簽證。我對烏既無貿易亦無交流，外交部有何必要再度編列高達5600萬美元援烏？這也不禁讓人合理懷疑其他的部會機關中，是否也在其年度預算夾帶機密預算，為的都是幫美國老大哥分擔的戰爭經費？（作者為自由撰稿者）

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