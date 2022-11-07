媒體近日報導台積電預計在桃園龍潭科學園區新建1奈米晶片廠，此一先進製程的水、電需求均較過往製程更高，特別是新廠及新製程的新增用電量，其實並不在經濟部長期用電需求的評估範圍內，引發未來供給是否充足的疑慮。主管機關經濟部則是出面打包票，言明經過評估後，台積新廠的用水與用電都不會有問題。

經濟部強調，針對台積龍潭新廠的用電，將透過「加強區域電網」及「高壓雙迴路設計」，確保廠區未來的供電得以維持穩定。針對台積每年用電量已是全台企業之最且不斷飆高，先不計較經濟部這項台積優先的聲明是否公平，欲維持用電端的穩定供電，除了前述的改進方式，更重要的是，供電電源必須要能滿足新增的用電量，方能具體發揮這兩種作法的優勢。

改進方式之一的加強區域電網，其目的是期望局部區域電力能夠自給自足，降低用電端對於大電網的依賴度及大電網事故時的停電干擾。區域電網成功運作的關鍵是區域內的供電必須充足，才能真正擺脫對於區域外電力支援的依賴，維持自身的供電穩定。

其次，透過高壓雙迴路的設計，可在主高壓迴路故障時，迅速切換至備用高壓迴路，達到供電穩定不中斷的要求。不過，規畫中的高壓雙迴路並不是高壓雙電源，電源數量不足導致總體供電量也不足時，就算有雙迴路也同樣無濟於事。

不論是區域電網或是高壓雙迴路，想要發揮其穩定供電的功能，必須先確保供電充裕。值得注意的是，2025年之後，我國基載核電將全數歸零，基載煤電占比也將大幅從44%降至30%。偏偏政府用以取代核電的再生能源發展進度嚴重落後且穩定性不足，燃氣發電則因數座新建天然氣接收站計畫持續延宕，天然氣安全存量偏低，未來發電量恐難符預期。

現行能源政策未務實調整前，若欲滿足台積用電需求，未來勢必犧牲其他工業與民生用電戶。若要避免此一困境，同時達成建置區域電網並提供穩定「無碳基載」電力的目標，目前受到全球矚目的小型模組化反應器應是有效解方。

一部小型反應器的裝置容量小於30萬瓩，目前已通過美國核管會設計許可的NuScale機組甚至僅6萬瓩，特別適合小區域或單一工業廠區供電，且因其模組化設計，對於用電量較高的區域，可利用模組疊加的方式提高供電功率，滿足區域內對於穩定基載電力的需求。此外，由於單一小型反應器的發電功率低，因此具備本質性安全的特色，不會發生如傳統大型機組可能出現的爐心熔毀事故。其他優勢還有建置工程耗時短、成本低、環境衝擊小、方便偏鄉供電、管制機關審查時間短、民眾接受度相對較高等。

台積要求的供電充裕與穩定，其實也是國內所有企業與一般民眾對於用電的基本期盼，面對全球能源危機與兩岸局勢，能源安全等同國家安全，政府不應繼續冥頑不靈，務實調整能源政策此其時也。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

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