士林地檢署偵辦求職民眾被騙遭囚禁凌虐，第二波再羈押7名被告。（資料照）

台灣會發生這種事，民眾直呼真的太離譜了！台灣治安怎會如此落後到這地步？難怪民眾質疑蔡英文常提的「社會安全網」，說要把洞補起來，6年多了這洞卻越補越大洞？最終一切爭論關鍵又回到「死刑存廢」嚇阻犯罪的根本性問題。受害家屬的痛，蔡英文仍選擇聽不到。

隨著柬埔寨詐騙才告一段落，犯罪集團又猖狂到利用「徵才」求職來詐騙，過程中凌虐致死，手段極其凶殘震驚全台，61位中南部民眾北上求職，卻遭詐騙集團囚禁凌虐長達1個月並造成3人死亡。民進黨面對這凌虐致死罪犯還能任性主張教化？為何台灣會不斷發生駭人聽聞慘案？

人口販運集團騙至柬埔寨只是冰山一角，數千名民眾淪「豬仔」掉入詐騙陷阱，蔡英文卻事不關己忙著選舉。治安警訊已亮起。最可怕的是年輕人被當人體器官「全拆」豬仔，強摘心、肝、腎臟等人體器官，悲慘到讓人謀財害命失去寶貴性命。結果蔡政府當下無法立即海外救援引發民怨，最終還是通過民間力量來搶救這些「豬仔」性命。難道蔡政府不知道詐騙案已嚴重危害到年輕世代未來？

現在儼然已形成一種「年輕人騙年輕人」的犯罪型態。蔡英文口口聲聲說民進黨要做最挺年輕人的政黨，卻對年輕人被詐騙遇害束手無策。台灣年輕人世代正向下沉淪，不就是台灣社會正在道德崩落的跡象？

如今連警察保母都遇害，那人民安全又何在？殺警重案不斷發生，連檢察官都大力主張求處死刑，指出罪犯持利刃不斷砍殺2名員警，對其割喉、切頸、插胸、刺腹，導致2名員警分別身中17刀和38刀，犯罪手段極為凶殘。綠營對於「廢死」的立場總是搖擺模糊，連立法院長游錫堃面對殺警案第一時間表態「我反對死刑，但殺警一定要判死刑」。

此番政治話語立即引發民眾砲轟，直接暴露目前死刑不執行的政治問題，蔡政府等於讓目前制度雖未廢死，卻早已處於實質廢死階段。台灣制度並未廢死，為何拖了十幾年還不槍斃？追根究底來看，蔡英文應該聽聽民眾的聲音，不該如此政治凌駕專業，用現行法律位階上缺陷，技術性政治干擾機關執行死刑。

畢竟廢死議題在台灣歷次做過許多民調，支持死刑民意都是穩定維持在85%以上。根據2022最新民調顯示，有75%民眾非常不贊成廢除死刑、不太贊成的民眾也達11.9%，合計約有86.9%民眾不贊成廢除死刑。事實證明，死刑存在有其必要，這可說是社會高度共識。

亂世用重典才能讓民眾安居樂業。蔡政府動不動就文青語言老調空談，缺乏同理受害家屬之心，完全與現實社會民意格格不入。面對依法死刑執行問題繼續擺爛，難道蔡英文對治安事件連環爆無感？非要全民淪為「豬仔」受害，這算哪門子強化社會安全網？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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