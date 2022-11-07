暫且不論傳統日本只會尊重「比自己強的人」的文化風格，此次針對日本大阪將於2025年舉辦世界博覽會，而我國亦編列20億元的預算準備共襄盛舉之舉時，然而，卻傳來與會攤位卻只能以「企業名義」參與。對此，國民黨團痛批外交部與駐日代表處，「根本就是喪權辱國」，花了20億元竟然不能有台灣館的名稱，「甚至連福爾摩沙也不行」，民進黨之前不是口口聲聲說台、日關係史上最好嗎？對此，蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮必須出來跟國人說清楚、講明白。

據了解，2025的大阪世博會目前並沒有「台灣館」的規畫，而是變成用「玉山數位科技株式會社」的企業名稱參加，而據立委李德維指出，2010年參加上海世博會時，則是以「台北世界貿易中心」的民間名義參加，當時執政的前總統馬英九還被綠營要求「絕對不能被矮化」而建立了所謂「台灣館」；但現在蔡政府在參加2025大阪的世博會時，居然是用「玉山數位科技株式會社」的名義，別說不能用台灣之名，玉山的英文名稱「Tamayama」還被矮化為殖民政府，這是什麼碗糕？行政院長蘇貞昌還好意思推給是中共打壓呢！

暫不論民進黨是否應用同一標準「愛台」，對此「奇恥大辱」，外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷當然必須針對此事負起全責並重新和日本談判，否則，豈不直接打臉蔡總統台日友好的神聖宣示？遑論之前台灣是捐贈日本311大地震善款全球第一名的善行。

若依蔡政府宣揚的台日空前友好關係，以及近期日本政治人物絡繹於途的訪台，日本又怎麼可以這樣翻臉比翻書快的「翻臉不認人」？面對此一極不合情理的安排，蔡政府悶不吭聲才是令人納悶。

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