鑽石，作為財富與浪漫的象徵，在人類社會登場最少已經有一、兩千年的歷史。中國的古籍對鑽石也早有記載，《詩經》提到的「他山之石，可以攻玉」，有人認為這個石，指的就是金剛石；西晉郭璞在《玄中記》指出：「金剛出天竺（印度）、大秦國（羅馬）。」

鑽石在台灣又有多久的歷史呢？相關記載不多，不過倒是有人記載了「消失的台灣鑽石」，值得探究。

這個記載的出處是小說，但卻不是一般的小說，而是日本社會派推理小說大師松本清張的作品。松本清張在台灣最著名的小說作品或許是《砂之器》，因為他的這部小說曾經被改編成電影，並且多次改編成電視劇，所以廣為流傳、深入人心。

松本清張的《日本之黑霧》，形式上是小說，但內容非常翔實，簡直就是深度採訪報導的合集，對於日本戰後的許多謎團提出深刻質疑。其中有一篇〈征服者與鑽石〉，指出日本軍需省在戰爭後期收集的許多鑽石與黃金，戰敗後下落不明，懷疑是占領日本的美軍動了手腳。曾任日本內務省政務次官的世耕弘一指出，當時資料顯示鑽石應該有65萬克拉，但後來的官員卻說只有16萬克拉。

日本戰時到底收集了多少鑽石？後來又哪裡去了？這本身就是非常值得探討的議題。作為台灣讀者，特別注意到的卻是松本清張對於日本戰時收集鑽石的這段記載：「執行地區除法令規定之外，還包括庫頁島、北海道、朝鮮、台灣、滿洲、關東洲及其他地區，常常出現大排長龍的情形。由於國民的熱切提供，軍需省將最初預定的3個月期間改為4個月，一直持續到1944年12月15日還持收購著。12月15日的第2天為截止的最後一天，軍需次官竹内可吉氏還發表感謝國民的談話，在他的談話中表示『鑽石達到目標的9倍，白金達到2倍的偉大成果』。」

然而，問題是他所說的目標究竟是多少。當時並没有發表，由於軍需品生產關係到軍事機密，因此不發表數量也没有不自然的感覺。不幸，日本很快投降了，接收的鐵石就凍結在各處。如上述成立接收貴金屬審議會是15年後的1960年才成立的，當時所搜集的大量鑽石也是15年後才公諸於世的。

按照松本清張文中所提，日本戰時收集鑽石的地區包括朝鮮及台灣。這不令人意外，畢竟當時朝鮮及台灣都是日本的殖民地。讓人好奇的是，到底台灣在這次日本全力收集鑽石的動員之中有多少貢獻？當時台灣有很多鑽石嗎？有多少繳交給了總督府？運去日本了嗎？還是「凍結」在台灣？後來下落呢？想要了解「消失的台灣鑽石」之詳情，當然必須多做查證。

令人訝異的是，對於戰時日本收集鑽石的這件事情，台灣幾乎沒什麼記載，不知道是記載被消除了或其他原因，竟成疑案。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）