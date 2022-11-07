日前印度石油部長普利接受美媒訪問，主持人逼問「印度是否從購買俄羅斯石油中獲益，是否存在道德疑慮？」從普利的反擊與外界的反應來看，歐美的道德旗幟越來越受到質疑。

俄烏戰爭之後，為了斷絕俄羅斯的金流，歐美國家除了嚴厲的金融制裁外，對以能源出口為大宗的俄國也在國際上圍堵，俄國石油出口價格因而低於市價，而印度與大陸則是俄油最重要的購買國。

因此，才會有美媒訪問印度石油部長時質疑印度是否存在「道德疑慮」，「逼問」印度是否支持G7對俄油設價格上限的作法。普利的回應非常直接，他說「歐洲國家一個下午的採購量是我們的4倍，沒有道德疑慮。」印度網民對美國的態度當然是罵聲不絕，批「美國也配說教」！

如果了解內情、看穿道德旗幟後面的盤算，歐美確實是偽善到極點。歐美口口聲聲要各國不要買俄油，且英美率先禁止俄油進口，但真實原因是英美進口的俄油極少，很容易從其他國家購得。但歐洲國家則不斷從俄國購買天然氣，原因是數量過多，不易從其他國家補足。

因此，歐洲國家用更多錢向俄購買天然氣，美國則趁機用4倍價格賣天然氣給歐洲，他們卻要質疑、批評其他向俄小量購油的國家有「道德疑慮」。坦白說，看不出歐美國家有什麼立場與「道德高度」作此批評與質疑。減碳的情況也相同，歐美拚命施壓要落後國家不能用煤，但本國碰到能源危機，二話不說就把煤電廠重啟，其偽善讓人反胃。

不少非西方國家越來越不願意全盤埋單西方偽善的價值觀，台灣呢？是不是該有自己的想法與立場？