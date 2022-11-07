蘇貞昌女兒蘇巧純成立的「二三設計」公司，曾經在兩年前承諾，只要蘇貞昌擔任閣揆就不會投標任何層級政府標案，然而近日卻被踢爆，蘇巧純涉嫌透過其他公司名義，取得桃園市圖館2495萬的多媒體標案。

蘇貞昌院長在面對諮詢時稱，女兒是透過第三方得標，並不是直接透過公部門拿到標案，所以完全沒有問題。蘇院長這一番說辭，等於是為所有的「白手套」公開解套，也難怪美麗島電子報的最新民調顯示，國人有過半不滿意政府的腐敗貪污。這種此地無銀三百兩的「上下交相賊」，正是這個政府最讓人詬病的地方。

蔡英文執政以來，民進黨的「貪」，已經是由上到下，貪到骨子裡的家天下與派系分贓，那是一種虎豹豺狼的兇惡，是嗜血的基因本能，是吃乾抹淨不留餘地的靠勢。講得明白一點，「升官發財」是現在民進黨政治人物從政的惟一目標，所以，抱大腿，拍馬屁，出賣靈魂，同流合污，都是「為達目的，不擇手段」的政治矯情。對許多高喊「抗中保台」，「拿掃把戰到一兵一卒」的人來講，白花花的銀子才是他們的「台灣價值」，一直以來，都是這樣。

而一切政治上的貪污，都是被縱容出來的。說的更確切一點，貪污是一種集體墮落的政治文化，而且是一種「上樑不正下梁歪」的「有樣學樣」的敗壞政風。難怪在台灣常有人說，貪污是政治的必然，差別只在於「大貪小貪」而已，更有腦霧的雙標選民大言不慚地說，只要能夠「愛台灣，顧主權，反中國」，貪污是不用去在乎它的！以致於今日台灣「清官被罷絀，貪官作御史，愚民搶兌劵，污吏搬現金！」這某種程度說明了本土化意識「自甘犯賤」的荒謬與可笑。果不其然，下若有奴草賤民，上必有昏君貪官。

所以今日在台灣，升官發財當然別無他路，向當權派靠攏，向蔡英文輸誠，向執政黨歌功頌德，乃是唯一的路！你要標案嗎？你要補助嗎？你要聯貸嗎？你要升官嗎？你要肥缺嗎？那麼「綠色價值」儲好儲滿，才是唯一的捷徑。什麼是綠色價值？「無恥，無德，無品，無格」是也！君不見古人有云：「知恥近乎勇」，而今日台灣，「不知恥近乎神勇！」這是抗中保台所標榜的「價值」，也是綠色執政最大的「驕傲」。

可嘆今日的民進黨政府，對內亂紀敗德，對外黑道橫行，到處都是作威作福，刻薄囂張的官員，黨內的貪腐日益嚴重，雖然號稱民主進步，卻同樣逃不過「權力使人腐敗」的貪污墮落。總結蔡英文這6年來的執政就是：「國家動盪，社會分裂，財政惡化，貧富不均，國債新高，人口萎縮！」這已經證明是一個失敗的執政，也是一個路線錯誤的執政，正是「愛台巧門處處有，人民無路日日窮！」

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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