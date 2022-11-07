距離年底九合一大選投票日剩下不到20天，多處民調呈現緊繃，藍綠白大咖持續展開密集催票行動，其中最引人矚目的是身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，在繁忙的國事公務之外，她的輔選行程不但絲毫不受影響，而且顯然極度偏愛台北市長候選人陳時中。在過去的8天裡，兩人竟5度合體，加持力道之深之重，可謂史上罕見。

陳時中的選舉造勢安排與一般候選人「先小型、後大型」的邏輯不太相同，在距離投票日45天時，陳陣營推出在台北12區、12場的廟口開講，主題是推銷陳時中的政見。

廟口開講通常一場只有幾百個人，是選戰開打初期召喚同溫層的暖場活動，到了選舉後期，候選人陣營應該是集中資源和火力舉辦5千人起跳的大型活動，營造「支持者滿出來」的團結氣勢，很少候選人到了選舉前2、3個星期，還在一區一區做小農式的精細耕耘、解析政策，陳時中的做法確實與眾不同。

尤其特別的是，儘管陳時中廟口開講的人數規模相當有限，但目前已開講的9個場次中，蔡英文竟參加了超過一半的5個場次，其間還穿插10月28日民進黨社群之夜、10月29日陳時中百工百業成立大會、11月6日小英盃慢速壘球錦標賽開幕式等多場活動，蔡英文和陳時中不但共同出席，且蔡英文在活動中仍不斷為陳時中拉票。此外，近日蔡英文還在10月25、29日和11月2、5日等多天，也透過臉書發文力挺陳時中。

蔡英文甚至公開講，「身為總統，我真的希望陳時中當選台北市長！」她不是以黨主席的身分，而是大剌剌以理當行政中立的總統身分為陳時中拉票，極為不當，但顯然蔡英文已經豁出去了。到底蔡英文是有多愛陳時中，或者陳時中的選情是有多危急，竟讓蔡英文做到這個程度，實在是太不可思議了。

不過，仔細觀察，集蔡英文三千寵愛在一身的陳時中，似乎也只有蔡英文、前副總統陳建仁等極少數英系大咖為他站台，彷彿陳時中的參選跟民進黨其他人沒什麼關係，英系之外的各大派系只是一邊納涼著。

然而，蔡英文「撩落去」的成效似乎也並不理想。她重點輔選的陳時中和新北市長候選人林佳龍的民調持續落後，甚至陳、林兩人還要合辦造勢活動。由蔡英文帶領、號稱要展現「雙北雙箭頭選戰氣勢」的凱道造勢，本來是訂定於11月5日登場，但後來延到11月12日舉行，這還不打緊，更讓人關注的是，這場活動竟然是由陳時中和林佳龍聯合舉辦，顯然民進黨知道，若單單只有陳時中，凱道是塞不滿的，所以一定要把林佳龍拉來以壯聲色。林佳龍選的是新北市長，凱道造勢應該不是他的首選。

一場造勢要出動蔡英文、陳時中、林佳龍3位綠營巨星，民進黨才比較有把握、才敢拿得出手。看來817已成明日黃花，此次選舉蔡英文親自擔任母雞，也難挽頹勢了。

（作者為資深媒體人）