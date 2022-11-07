中共二十大閉幕之初，全世界都替台灣緊張，但隨後大陸接連釋出軟訊息，蔡政府也鬆綁港澳人士、陸籍研修生來台限制，大陸貓熊專家抵台探視重病中的團團，兩岸情勢反而顯得鬆緩。這是一個好的現象、好的開始，希望是促成兩岸自然善意互動的契機。

軟的一手讓人有感

大陸對台政策的硬軟兩手，長期以來都是各界議論的話題。何者為硬、何者為軟？何時更硬、何時更軟？對誰硬、對誰軟？不僅眾說紛紜，而且大有門道。傳統認知，大陸對民進黨和台獨屬於只會硬不會軟，過去大陸曾有過務實派，願意多給民進黨一些時間做出調整，2016年蔡政府上台初期，也曾有一段「沒那麼硬」的調整期，但後來雙方都愈來愈硬，兩岸失去妥協空間。

大陸對非台獨政黨、一般民眾一直很軟，持續釋出惠台紅利、感情號召、交流機遇等等。不過，近些年由於民進黨接連勝選，大陸內部出現對台灣「沒必要軟」的聲音，北京官媒、學者時不時敲打國民黨內「反共藍」，兩岸關係愈來愈緊張。

相較經貿、文化層面，大陸在軍事、外交上對台向來以硬的一手為主。馬政府時期，兩岸曾協商建立軍事互信機制，最後無疾而終，在台灣社會眼中，解放軍始終以「文攻武嚇」的負面形象存在。兩岸外交更是如此，馬政府執政任內，雙方都有意避免在國際空間問題上「內耗」，台灣亦獲得參加世衛、民航大會的資格，但兩岸民間在國際場合圍繞主權、名分的爭議，仍然難以避免，並多次刺激台灣內部的統獨敏感神經。當時就有觀點指出，大陸對台灣的一次意外「硬話」或「硬動作」，往往毀掉幾年努力才點滴積累出的「軟善意」。

這就是問題所在。大陸對台的所謂「硬」或「軟」，絕非簡簡單單在不同對象之間切換，就能取得預期的政治效果，這是大陸過去5年、10年乃至20年對台政策需要反思的問題，也是觸及到深層次對台思維或邏輯的問題。首先是兩岸制度和意識形態不同，固然這「不是分裂或台獨的藉口」，但是不能否認此一差異對「認同」所造成的影響，而大陸又找不到如何爭取、引領台灣民意的方法與通道，對台政策往往初衷沒有問題，結果卻適得其反。尤其是當民進黨執政時，這樣的情況更加嚴重，以至於兩岸關係陷入惡性循環。

硬的一手不怒自威

台灣的民選政治雖然有各種各樣問題，但有兩個特質是北京難以感知的：第一，民眾對台灣有認同感，選民樂見藍綠白互鬥，甚至親身參與鬥爭，但對大陸的攻訐卻不能接受，會認為是「打到自己頭上」。第二，台灣政治就是媒體政治、作秀政治，討好選民大於天，這是各黨派都不敢違逆的規則，這就決定了大陸對台灣拋出的「硬話」，都和台灣輿論生態格格不入，註定會被曲解、操作，最終難以被民眾接受。

大陸應該思考如何發揮自己的優勢，台灣經濟高度依賴大陸、8月圍台軍演充分展現大陸的軍事實力，再加上愈來愈多證據顯示，美國和西方政治人物挺台的目的，主要在自己的國家利益，美中關係護欄下，國際社會不會承認台灣為主權獨立國家，憲法一中架構不可能改變。因此，大陸對台灣的「硬」應該是隱而不發、不怒自威，大陸愈有自信、對台灣的實力優勢愈大，在言行、表態上反而應該愈「軟」，讓台灣嚮往、尊敬大陸，才是爭取民心、心靈契合式統一的最佳路徑。

二十大後北京高層密集展開外交行動，宣示改革開放的路線不動搖，亦釋出防疫逐步鬆綁的訊息。兩岸情勢依然嚴峻，但如果雙方都有促交流的善意，應該抓住機會順水推舟，拿出新思維與新方法，帶領兩岸關係走出險灘。