民進黨政府吹噓自己最會護主權，但過去6年，台灣的主權不斷萎縮，連台灣兩大「守護神」美國與日本在主權議題上從不假辭色，民進黨政府只能唾面自乾，甩鍋中共打壓或國際規範。台灣在2025年大阪「世界博覽會」遭到「去台灣化」不是單一事件，而是台灣對外關係的結構性問題。

民進黨嘴炮護主權

早在今年4月，媒體就已報導，台灣因非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣名義參展大阪世博會，只能用「玉山數位科技株式會社」名稱。更令人震驚的是，主辦單位要求館內不能出現任何「台灣」文字與圖樣，連福爾摩沙（Formosa）也禁止使用，喜歡標榜台灣主體意識的民進黨政府依然接受這種屈辱式的安排，還為參展編列了高達新台幣20億元的預算。

當越多真相浮上檯面，越凸顯民進黨政府的荒誕離奇，玉山數位科技株式會社是由「東京台灣貿易中心」100%出資，於去年10月成立，根據其網站，英文名稱「Tamayama Digital Tech Co., Ltd」，但在網頁下方也出現「Yushan Digital Tech C., Ltd」名稱，這次參展使用的就是Tamayama。

既然要彰顯台灣最高峰「玉山」，可使用日文Gyokuzan，或玉山的英文拼音，Tamayama卻是日本「岩手縣盛岡市的玉山鎮」，是個日本地名。換言之，參加大阪世博會不但不能使用台灣名稱，甚至被消除所有與台灣的關聯，地位被矮化至此，民進黨卻還敢侈談護主權。

面對各界痛批外交部、駐日代表處喪權辱國，花20億預算連福爾摩沙都不能用，台日關係好在哪裡？行政院長蘇貞昌回應，台灣被中國打壓，用國家名義參與的機會被嚴重限縮；經濟部長王美花表示，這不只是日本的問題，這是聯合國旗下博覽會組織的相關規範，「就像台灣去參加奧運一樣的道理」，此一類比不倫不類。台灣以「中華台北」名義參加奧運，舉世皆知代表的是台灣，但沒有人能從日文的玉山鎮聯想到台灣。

民進黨媚日是公開的事實，當日本前首相安倍晉三喊出「台灣有事就是日本有事」，民進黨上下為之振奮，安倍遇刺，政府下令降半旗舉國哀悼；日本強硬主張對釣魚台的領土主權，蔡政府三緘其口，連口頭抗議都不提。但台灣在世博會遭遇困難，日本並未伸出援手，反而落井下石，讓台灣遭到空前屈辱，民進黨卻無動於衷，也不採取導正行動。

認清抗中無法保台

號稱有史以來最好的美台關係，也存在這種象徵言語遠超過實質行動的樣態。美國國務院1年來3度高調發布新聞稿，說明美台工作小組就擴大台灣參與聯合國與國際論壇進行諮商，上個月28日雙方評估台灣去年參與世界衛生大會、聯合國大會、國際民航組織大會及國際刑警組織大會的努力，以及支持台灣有意義參與非聯合國的國際、區域組織與多邊倡議。

雖然美國鼎力相助，過去6年台灣爭取參與上述國際組織大會仍是一籌莫展，這可能是不能逆轉的國際組織與地緣政治現實，令人不解的是，與聯合國系統無關、中共沒有參與、由美國全面主導的多邊機制與倡議，台灣仍是遭到排斥的命運。

顧忌東協國家的「一中」立場恐影響他們的參與意願，美國因此不邀請台灣參加印太經濟架構（IPEF）；台灣渴望參加由美國推動的「晶片四方聯盟」，也因日本及韓國基於一中政策，避免在國際場域與台灣有官方互動等因素，無法正式啟動；原訂11月上旬在台灣召開的首屆「台美科技合作會議」，則由於美國期中選舉及避免影響拜習第一次實體峰會而延期。

台灣在大阪世博會「被消失」，參與國際組織、區域經濟機制、多邊倡議，甚至深化台美雙邊經貿關係都阻力重重，代表台灣主權日趨弱化。為扭轉九合一選舉選情，蔡英文揚言，若綠營選情不理想，將影響國際對台灣的支持力道，民進黨在台北市選舉繼續操作「抗中保台」，但多數選民已認清抗中無法保台，他們會做出理性、明智的決定。