最近「避戰」成為一股清新的聲音。避戰說起來很簡單，做起來非常困難。自有民族國家以來，任何戰爭都是政治的，表現就在於戰爭目標，而戰爭目標卻是由政治部門所決定。

台灣想要避開戰禍，頂層的政治是決定性因素，其次是執行戰爭的軍事部門。沒有政治人物的指令，軍隊是不會任意發起攻擊的。我們先來看看軍隊應該如何避戰。

軍隊無法避戰

首先確立的是，避戰不是不打仗，而是要在適當的時候打。《孫子兵法軍爭篇》：「避其銳氣，擊其惰歸」，也就是孫子所謂的「治氣」。

治氣是要掌握和運用部隊士氣變化而擊敵，意思是要避開敵人初來乍到的銳氣，等到敵人士氣衰竭而退歸後再打擊它。士氣就是附著於官士兵的精神力量，它是構成攻防兩軍戰鬥力的首要因素。

劉基《百戰奇略》也這麼說：「凡戰，若敵強我弱，敵初來氣銳，我之勢弱，難以相持，且當避之，伺其疲敝而擊之，則勝。（兵）法曰：避其銳氣，擊其惰歸。」當敵軍初出師士氣旺盛，我方實力難以與他們對敵，就應避開敵方鋒芒；等到敵方疲勞困頓時再尋找機會攻擊他們，就可取勝。

一旦開打，就是以千軍萬馬之勢快打、急打、大打，即使在古代，也非常強調速戰速決，例如孫子的「如轉圓石於千仞之山」，絕不是像俄羅斯在烏克蘭戰場般的拖沓慢打。

速戰速決思想非常符合現代戰爭準確、快速、高強度而連續性打擊的特性。現代戰爭開打就像射出的箭，無法回頭，根本就沒有「惰歸」不惰歸的問題。軍事避戰的途徑被封死，兩岸只能正面直球對決。

因此從現代軍事觀點來看，依靠軍隊避戰是不可能的，因為主動權掌握在大陸方面，而國軍只能被動挨打。如果避戰還能發揮功能，那就是現在、而且是在政治領域，趁著大陸方面尚未發起打擊之前，趕快進行政治協商，等到解放軍動手，一切都晚了。

連軍人都不知道「兵凶戰危」！

無論是任何政治體制，文人領軍是硬道理，然而問題也出在這兒：文人往往不知道「兵凶戰危」的道理，在台灣，連軍人也不知道！

我們常說的「兵凶戰危」，意思是國家動用凶器（戰爭），必然是一件凶險的事情，即使國家既強且大，也要以小弱作為用兵的基準（漢晁錯《言兵事疏》），這可說是「慎戰」的基礎之一。

國防部長邱國正在接受立委鄭麗文質詢「台灣要如何定義打勝仗？」時回應：「只要敵人沒有登陸，或者把旗子插在台灣各個中央政府所屬部會的頭上，他就沒有贏」。不知道邱部長是怎麼想像「兵凶戰危」的？如果連軍人出身的邱部長都像政客一樣輕忽戰爭，恐怕文人的戰爭素養更是糟糕。

根據晁錯的看法，強大者都需「慎之又慎」，弱小者豈能褻玩？現在台灣猶如南宋末年小朝廷，輸掉了崖山海戰之後，陸秀夫背負8歲的祥興皇帝投海，10萬南宋軍民亦隨之跳海殉葬。如此悲壯事蹟居然發生在最羸弱的宋朝，實在令人感歎。南明小朝廷更是不堪，最後一個皇帝弘光只花了一年時間即投降了滿清。

我們不禁質疑邱部長：國軍制勝的基礎與把握在哪裡？難道國軍憑著手上的豪豬刺蝟就足以克敵制勝？國軍已經輸掉了「重層嚇阻」，導致解放軍「圍島封控」，怎麼輸的？靠的就是這些豪豬刺蝟！如今邱部長何有顏面拿同樣的「刺」說服國人「我對我們的部隊絕對有信心」？非得等到生靈塗炭才叫做「兵凶戰危」？

國軍輸掉了「重層嚇阻」，轉入了防禦階段，而且還是最糟糕的被動防禦，邱部長自己也說了「我們不主動發起戰爭」，意思就是國軍坐在陣地裡面等待解放軍炮火降臨之後，再進行反擊。如前所述，怕是已經沒有機會反擊了（擊其惰歸）。嚴格講，嚇阻失敗就已經算是戰敗了，軍隊必須要有人負責、並給個講法。

想必熟讀兵書的邱部長必然聽過克勞塞維茲的「解除敵人武裝」這句話，雖然隔個海，現代武器射程、威力、速度和準確度早就超越了海洋的限制，不必等到解放軍登陸或在我各部會插旗，即可在最短的時間之內解除國軍武裝，而不傷害平民百姓。

別忘了，解放軍先攻、國軍後攻；而解放軍打擊必然「如轉圓石於千仞之山」，一旦國軍武裝被解除，還拿什麼反擊呢？在解放軍高強度而連續的打擊之下，估計可能會犧牲不少國軍官兵，邱部長有沒有想過，終極的巷戰尚未出鞘，在軍隊和社會內部可能會產生反戰的「第五縱隊」？

「兵凶戰危」不只是戰爭的殘酷，更多的是內部算不到、或不願面對的問題。現在國軍最大的問題在於麻痹與無感，從高層到基層莫不如此。不談基層問題，看看國軍高層吧！

認知「戰敗」而後生

沒有人敢保證國軍一定打勝仗，邱部長只能說「國軍平常就是為了下一分鐘、下一秒鐘、下一天在準備。」

國軍能夠贏得了解放軍「解除武裝」式的打擊嗎？至今大家都避談這個問題。看起來國軍認為必然獲勝。要是輸了，只能眼睜睜看著解放軍登陸、並在各部會插旗。相反的，如果蔡總統和邱部長能夠認真嚴肅的思考「戰敗」問題，對於「兵凶戰危」必然會更加謹慎以對。

要是國軍輸了，真正的麻煩才開始：民進黨官員、軍方高層將如何處理戰敗問題？學習南宋投海的陸秀夫以及南宋10萬軍民百姓、或一江山島成仁取義的王生明將軍？效法投降的弘光皇帝或北平模式的傅作義？

戰勝或戰敗這個問題不方便公開談論，但是在內部會議中必須是個話題，只有認真面對戰勝與戰敗問題，才會謹慎以對。戰勝不會比戰敗容易，即使戰勝、也是慘勝，戰場上「受傷軍兵，顛卧戰線，咻噢呻吟，慘不忍觏」（晁錯《言兵事疏》），豈是從未有戰爭經驗的蔡總統以及邱部長所能理解？

我們可以預期，蔡總統和邱部長並不關心戰勝或戰敗的問題，否則當重層嚇阻戰略失敗，邱部長早就該反應了。嚇阻失敗下的圍島封控只是全面總攻的前奏，時機而已！

既然蔡總統與邱部長並未真實的認知「戰敗」，怎麼會考慮「兵凶戰危」呢？不考慮「兵凶戰危」，就不可能窮盡所有政治手段「避戰」，當然就會延長役期、並把人民綁在「抗中保台」的戰車之上！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※