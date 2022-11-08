本報日前系列報導「老窮危機，山雨欲來」，探討台灣正面臨又老又窮的困局，並借鏡韓國、日本及英國人口老化所面臨的問題，提出建言。雖然如今美、歐老人占比高於台灣，但八年後，到2030年我們的老化程度就要後來居上了，經此透視，台灣的老窮已然是山雨欲來風滿樓，宜未雨綢繆。

或許有人會問，老是必然，但老是否必然窮呢？這是個好問題，未來的事沒人知道，我們先用已知的統計來回答這個問題，根據最新版的2021年家庭收支調查，2021年214萬戶老年家庭裡，有半數落在後20％低所得家庭，從另一個角度觀察，後20％的貧窮家庭裡高達6成是老年家庭，此一比率逐年上揚，這些統計說明老會帶來窮，高齡化與貧窮化密切相關。

這篇專題遍訪專家學者，對於台灣未來老化趨勢提出諸多建言，值得當局參考，綜合這些看法，我們認為有以下五點必須注意：

第一、勞保退休給付、國民年金杯水車薪不足以養老：平均說來，退休勞工每月所領勞退、加上勞保的養老金合計不到兩萬元，沒生病還好，只要一生病就會捉襟見肘。而一般投保國民年金的家庭主婦，所領的養老金僅數千元，更是杯水車薪，在這樣的老年退休環境下，若個人沒有儲蓄，隨著年齡愈老，必然會陷入貧窮。

第二、老化社會裡，女性、單人戶所受衝擊更大：台灣女性壽命高於男性，以2021年為例，女性達84.2歲，男性僅77.6歲，加以照顧家庭影響職涯，「又老又窮」對女性的衝擊更勝於男性。此外，單身戶落到貧窮的機率高，而台灣這些年單身戶快速升高，歷次普查顯示，2000年台灣單身戶只有139萬戶，2020年已達208萬戶，全台逾四分之一是單身戶，而單身戶裡的老人戶比率也逐年上升，如今已高達27％，這是個嚴重警訊，隨著老年化，這個比率還會更上層樓。

第三、因應老年工作人口增加，應加速職場再設計：少子化世代已漸長大，陸續進入勞動市場，而戰後嬰兒潮世代則逐漸老化而退出勞動力，這已使得台灣面臨人力短缺，為補足人力，延退或退休後二度就業將成新常態。然而高齡者就業並不容易，如何解決年齡歧視問題，光是訂一部《中高齡就業促進法》明顯不足，如何加速職場再設計，讓少子化世代、戰後嬰兒潮世代進行「世代對話」也是重要的工作。

第四、勞保年金入不敷出，改革迫在眉睫：台灣除軍公教人員自成一退休體制，其餘就業人口皆屬勞保、勞退體制，每位退休勞工可領勞保、勞退兩份養老金，別以為兩份很多，勞退屬確定提撥制，只領得到寥寥數千元，多數仍得仰賴勞保，這份勞保養老金雖然也不多，但隨著老年退休人口急增，勞保基金近年已入不敷出，年年仰賴政府撥補，以目前的情況推計，2028年將會破產，2028年距今只剩六年，改革已迫在眉睫。

第五、長照財源需另闢蹊徑，長照政策宜引入產業化思維：政府長照2.0的預算於明年將達到600億，此一預算雖有成長，然而相較長照龐大的需求，政府的補助相當有限，尤以台灣老年人口急升，政府投入長照的預算勢必逐年成長，錢從哪來？加稅恐已難免，政府宜提前評估。此外，長照要吸引年輕人投入，薪資必須提高，這個產業必須能獲利，學者建議長照應引進產業化思維，惟有朝產業化改革，台灣的長照才能走得長、走得遠。

台灣少子化也好，高齡化也罷，至少已討論二十多年，許多政治人物都說這是「國安問題」，然而要解決這些問題，不是要加稅，就是要減少福利，都不討喜，甚至可能掉選票，得有雖千萬人吾往矣的勇氣才行。天下沒有白吃的午餐，政府不可能又給福利又減稅，惟如今政治人物擅長以舉債替代加稅，如此雖可暫時討好所有人，然終究要演變成世代不公，而陷社會於動盪，財政於崩潰，經濟於危境，舉債一途實非善策。

我們認為，老年人口激增，勢不可逆，而要避免政策空談，宜早於總統府內成立專家小組，就人口老化與就業、經濟、養老金、勞保破產、長照產業化等問題訂出改革方向，發布說帖，然後交由行政院推動，須知，愈晚改革，代價愈大，時間已不多了，蔡總統宜在任內展開改革，方能解台灣於又老又窮的困局。