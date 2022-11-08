人怕出名豬怕肥。這幾天正當台北市長選舉打得火熱之際，身為市長候選人的陳時中卻沾上了花邊新聞。在此緊要關頭扯上這樣的事，實在是怨不得人。陳已是全國知名人物，更是當前新聞焦點。在深怕犯錯扣分期間，本來就該「照子放亮一點」，凡事要掌握好分寸，時時警惕自己。

陳時中自從「棄醫從政」後，即連續犯下諸多錯誤，也充分顯示他的白目和欠缺智慧。牙醫出身的他，最早被阿扁政府任命為行政院衛生署（現衛福部）副署長，即可說是踏出了「錯誤的第一步」。其後因擔任蔡英文總統競選期間「醫療政策小組」召集人有功，乃被安排接任衛福部長，從此即踏上從政的不歸路。

2019年底新冠疫情爆發，陳時中受命兼任「中央流行疫情指揮中心」指揮官。隨著疫情益趨嚴重，前年2月在防疫一級開設時，再獲蘇貞昌任命繼續兼任指揮官。其實，在一級開設後，基於疫情嚴重性與防疫複雜性，指揮中心理應由擁有跨部會指揮權力的行政院長領軍才對，但老謀深算的蘇貞昌卻找陳上火線，替他擋子彈。

就算不是由蘇院長出任指揮官，也該由具有醫學專長和公共衛生專業背景人士擔任。陳時中前任的部長，如林奏延、邱文達、楊志良、林芳郁等等都是，且長期從事醫學研究及教學工作，「牙醫部長」陳時中算是破了紀錄。儘管「隔行如隔山」，陳仍硬要衝上第一線擋子彈，迄今不但傷痕累累，還被批評為「仇恨值最高」。

正當國內疫情持續燃燒，及疫苗、快篩劑爭議尚未解決之際，苦命的陳時中又接受民進黨徵召參選台北市長。他的參選乃「師出有名」，是經過民進黨「選舉對策委員會」一致同意。但已經是「一言堂」的民進黨，要陳繼續頂著鋼盔硬往前衝，自然是來自蔡英文的旨意。

競選所剩時日不多，選戰開打迄今，陳時中的支持度在各家民調中始終未曾領先過。雖然小英總統在10天之內已經5次為陳站台，但民調支持率卻仍未有起色，顯示陳的選情真的已經告急。現在又發生花邊新聞的意外，恐怕多少對他的選情有些影響。

如今不論是出任防疫指揮官或競選台北市長，也許都是出於陳時中的「無奈」，否則他也不會說「若時間倒流，不會接下指揮官」。被媒體形容「總是掛著苦瓜臉」的他，自然也道出了心境。如果選戰一但失敗，陳時中這位「誤入政治叢林的小白兔」，接著而來的就只剩下「哀愁」了。（作者為大學英文講師）

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