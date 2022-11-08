陳時中酒後鹹豬手騷擾人妻案，高潮迭起，越演越轟動。最新發展，徐巧芯公布47 秒關鍵視頻，鏡頭裡，陳時中一路將女主角李雅玲「攬牢牢」，國民黨籍市議員游淑慧也爆料，李雅玲的丈夫仁愛院區副院長丁金聰，曾被訴醫療過失，遭台北地院判刑10個月，因衛福部鑑定報告變成無罪確定。「好巧」！

民進黨方面，除了指責國民黨雇用狗仔偷拍，用邪惡眼光看圖說故事外，綠營人士紛紛高調出聲，謊言為陳時中醜行開脫。卻因「學藝不精」，謊話連篇，更讓人覺得其中必有貓膩。

譬如，范雲引《性騷擾防治法》第2條的規定，說若無違反當事人意願就不構成性騷擾。意在言外地反證李雅玲是自願「被鹹豬手」。管碧玲說，「那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」不料，47秒視頻裡，陳時中還沒有走到高地差、階梯的路面時，就緊緊攬著人妻不放。陳時中的性騷擾居然成了溫暖的鏡頭，管碧玲堪稱現代趙高矣。

抽絲剝繭，此案還有下列幾點，等待民進黨謊言開脫。

其一，案發地點，建國北路喆園餐廳門口視野甚為開闊，狗仔藏身困難。徐巧芯公布的視頻可以判斷，拍攝者就在行道樹旁，一眼可見，陳時中身為公眾人物，爭議集於一身，怎會毫無警覺，放任敵手「偷拍」？

其二，案發時間為10月6 日晚間，事隔一個月才遭曝光。若是國民黨偷拍，豈有不大張旗鼓、即時爆料的道理？哪裡會耽擱一個月才找市議員參選人公布？足見，民進黨施壓媒體，不准公布相關報導的「傳聞」，應屬真實。準此，合理懷疑並可推論，民進黨施壓媒體，封存有關高端疫苗審查、價格以及陳時中阻擋疫苗進口等事實，當屬真實。

其三，親綠人士邀約陳時中赴宴頂級餐廳，事屬「隱蔽」，媒體卻能全程掌握包廂位置、消費金額、出席人士、送客時間，合理懷疑，綠營派系中有人看不慣黨中央吃乾抹盡和陳時中荒腔走板的演出，裡應外合，「借刀殺人」。

其四，「涉案人員」張敏宜、丁金聰、李雅玲不比陳時中，既不是甚麼知名的新聞人物，也不是享有高曝光率的網紅。他們口罩未脫，露出雙眼，爆料者卻能一一指認無誤？更讓人懷疑，此案應是「內奸」所為。

其五，出席宴會的丁金聰曾因衛福部一紙鑑定報告，纏訟9年的醫療疏失逆轉無罪。無論丁金聰的無罪逆轉與衛福部鑑定報告是否有直接關係，丁金聰夫婦與陳時中同桌歡宴，怎麼說，都是瓜田李下，啟人疑竇。究竟是飯局主人，主動為之？還是應丁金聰之請所為？丁氏夫婦是否遭人設局？李雅玲當晚是自願服侍長者長官？還是有人藉機獻媚陳時中？

其六，衛福部的鑑定報告出台到丁金聰無罪逆轉，再到高檔設宴，過程中，有無對價關係？若有，此案就不是鹹豬手、性騷擾那麼簡單了，而是要升級為貪瀆和司法黃牛的問題了！果若如此，民進黨不能不說清楚，講明白，檢調也不能不查個清楚明白。

8張照片、47秒視頻，曝光陳時中性騷擾劣行，換來民進黨無數謊言辯白。謊言終歸是謊言，謊言圍事，無濟於事，只會帶來更多謊言。（作者為資深媒體人）

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