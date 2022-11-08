（取自徐巧芯臉書）

台北市議員徐巧芯公布陳時中餐敘照片，質疑陳伸出「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。其實最關鍵的人物應該有三位，其一是當事人李雅玲、其二為李的夫婿丁金聰，以及陳時中的太太。

綠營側翼的後續報導出來了，陳時中說李雅玲曾致電給他，李對所造成的風波表示歉意，而陳則透過機要祕書回應「愧疚大可不必」，因為這件事都是別人的不對；陳時中的太座呢？陳表示，太太身為女性，對這樣的事情有人被無端影射也有所不滿，選舉也好、平常做人也好，都是人，把人做好就好。

鬧了半天，原來被認為是｢受害者｣的女性當事人居然認為自己才是禍首，反而向｢加害者｣道歉；而事件的男主角其夫人不怪自己先生，反認為兩位當事人是無端被人影射。

真是怪了！怎麼到了綠營嘴裡，一切的社會世道都反其道而行，黑的變成白的、壞的變成好的、受委屈的不能伸張正義反而變成幫兇。陳夫人說對了一句話，｢選舉也好、平常做人也好，都是人，把人做好就好。｣

我們倒想聽聽李雅玲的夫婿怎麼說，身為男人，您的夫人被摟肩、十指緊扣，感覺是什麼？總不會又是自己的錯吧？

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