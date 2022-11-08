7年前，當時參選2016總統的蔡英文在論及18歲公民權修憲案時，主張任何政黨都不應該將個別修憲主張，以包裹處理的方式相互綁架，這不僅阻礙台灣民主深化的腳步，更把人民基本權利當成政治籌碼。

7年過後，結果是遂了民進黨的意，國民黨在內的立院各政黨都同意修憲並交由公民複決，完全打臉民進黨長期質疑國民黨是18歲公民權修憲最大的阻礙，國民黨企圖用18歲公民權綁住不在籍投票、綁住閣揆同意權的說法。

如今綠營在全國各地的選情紛紛告急，社會對選舉的反應冰冷無感，綠營候選人的訴求主張得不到民意的善意回應，低投票率的結果幾可預見，卻「不意外」的讓蔡英文總統7年前的主張一語成讖。

全國綠營上下的候選人紛紛放棄對選民闡述選舉政見、開始主打出門投票支持18歲公民權修憲案，一副要霸占18歲公民權成果的嘴臉，如今終於浮現。更甚者，乾脆也不訴求城市政見願景，直接砸大錢製作影片下廣告放送，將自己與18歲公民權畫上等號，為的當然也只是爭取支持18歲公民權的選民出門投票給自己而已。「選舉歸選舉、公投複決歸公投複決」再度成為政客的口號與政治的理想，現實是卻是殘酷的「綠能你不能」，只能民進黨公投綁大選，其他政黨通通不能！

蔡英文總統當時說任何政黨都不應該將個別修憲主張，以包裹處理的方式相互綁架。結果是說一套、做一套，在實際選舉應用上，民進黨上下直接將縣市首長選舉與修憲複決，以毫不遮掩的包裹處理的方式要選民一併買單「相互綁架」。除了是全面收割全體政黨支持18歲公投權的成果外，更是為了搶救冰冷選情下不利綠營的選情。到底是誰綁架誰？蔡總統該說清楚。

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