日本政府9月27日為安倍晉三前首相舉行國葬，但岸田文雄首相盤算的「喪禮外交」並未達成。「七國集團」(G7)中，唯一計劃出席的現任國家領導人加拿大總理杜魯道亦藉颶風來襲打退堂鼓。岸田內閣為此花費12億5千萬日圓，卻在外交上打水漂，且日本6成民意不支持岸田在日本經濟困頓之際，花大錢為安倍辦國葬，何況安倍遇意外刺揭開「清和會」（安倍派）與源自韓國的「舊統一教」（世界和平統一家庭聯合會）的錯綜複雜的政教關係，日本民意為之反彈，甚至認為處置失當的岸田應引咎辭職。

岸田的失策反應在內閣支持率上，日本時事通訊社10月13日公布民調，岸田內閣支持率，與上月相較大跌4.9%，滑落到27.4%，此為去年10月岸田上任以來首次見到2字頭，陷入執政的「危險水域」。經濟是岸田施政的痛點，日本國民不滿物價上漲，表示因物價上漲「非常受打擊」或「受一定程度打擊」。近來，受日圓巨貶、中美對抗、俄烏戰爭等國際局勢等因素影響，日本國內的食品、生活用品、水電天然氣等價格都程度不一的上漲，推升日本的消費者物價指數(CPI)。

國際環境與日本周邊情勢動盪不利於岸田推動「令和版所得倍增計劃」，更考驗岸田的外交手腕，而岸田倡議的「自由開放的印太」(FOIP)更不能只是空包彈，須著實有助於印太地區的和平，始能創造日本經濟成長所需的外在條件。影響日本周邊安全最劇者當屬台灣海峽與朝鮮半島，在中、美、俄三個大國的博奕下，岸田不若安倍的外交靈活，不斷向美國拜登總統靠攏，爭取美國在安全上的奧援，不僅難以穩定周邊安全情勢，更令日本有捲入台海或朝鮮半島衝突之虞。

岸田10月11日在眾議院答詢時指出，「台灣海峽的和平與穩定很重要，期待台灣的問題通過當事方之間的對話得到和平解決。」因此，在安保政策之外，如何以外交使日本不捲入台海等周邊區域的衝突應為岸田確保日本安全之上策，中日關係改善為「岸田外交」不可偏廢之事，而非在「台灣有事即日本有事」一說上添柴火。

在中日建交半世紀之際，中國大陸國家主席習近平與岸田文雄相互發送賀電，對中日關係抱持期待。習近平在賀電中強調高度重視中日關係發展，願同岸田文雄一道順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。岸田在中日邦交正常化50周年的講話中亦指出，中日兩國對於區域及世界的和平與繁榮皆責任重大，日本在力求構築中、日間的穩定關係。民調低迷的岸田時間不多，須劍及履及，證明其所言非空話，而當務之急應是恢復中斷近3年的中日首腦會談，11月在印尼登場的「二十國集團」峰會或在泰國曼谷舉行的「亞太經合會」(APEC)領袖峰會是機會。【作者為輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系（所）兼任教授、中華民國國際關係學會理事】

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