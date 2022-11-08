二十大後中美強權相互釋出善意，中共領導人習近平稱願與美方「找到新時代中美正確相處之道」；拜登總統說「美中現在是激烈競爭，不需要衝突」。但美中未來十年「全面對抗」基本態勢已定，習近平的「新時代正確之道」真正意涵是，美中關係與世界秩序正在重塑，中國將尋求更大的話語權與主導權，突破美國的圍堵。

美國將繼續打台灣牌

中共二十大落幕，西方觀察家認為中共將更為極權，強調意識形態與民族主義，外交政策更為專斷。另一方面，拜登政府陸續公布《國家戰略報告》、《國防戰略報告》、《核態勢評估報告》及《飛彈防禦評估報告》，確認中國是步步進逼的挑戰，也是未來十年的最大戰略競爭者。依據這些高度針對性的政策聲明，拜登政府在行動上將更趨挑戰與敵視中共。

自二十大以來，美國國務卿布林肯4度對台海局勢發出警告，北京不再接受現狀，決心在更快時間內實現統一台灣，代表他將繼續打台灣牌。果然他4日在G7外長會議中表示，面對日益增長的脅迫，有必要調整對中國大陸的態度。在美國推動下，面對中國的陣線已經形成，也愈來愈壯大，更清晰。

在商業與科技層面，除了延續川普政府的高關稅措施外，拜登對先進技術晶片與半導體製造設備進行嚴厲的出口管制，並可能擴大到其他高科技產業。全面性的強力打擊，使美中正快速走向科技、商業脫鉤，終極目標就是全方位壓制、圍堵中國的發展。華府鷹派的強硬路線、零和博弈心態使美中關係已走上不歸路。

面對美國的猛烈攻勢，中共展現「戰略定力」，並未採取相應報復手段，但中共已將有效處理美中戰略競爭列為最優先要務，在對外關係上毫不退讓。越共中央總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲、坦尚尼亞總統哈山及德國總理蕭茲，5天內4國元首訪問中國大陸。

習近平本人也可能展開元首外交，擴大中共的影響力，中共尚未公布習近平是否出席分別在印尼與泰國舉行的G20峰會及APEC領袖會議，已有報導指出，習近平將與日本首相岸田文雄會面，拜習會是否順利舉行更是全球關注焦點。此外，習近平也規畫出訪沙烏地阿拉伯，這系列外交作為顯示中共將在東南亞、西歐與中東等關鍵地區尋求突破口，與美國分庭抗禮，進而瓦解美國精心設計的「反中聯盟」。

布林肯在與中共外長王毅最近一次通話中表示，美中雙方應保持開放的溝通管道，有必要負責任地管理美中關係。王毅回應，推動中美關係重回穩定發展軌道，符合中美共同利益，但先決條件是美方應停止對中國遏制、打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。對美國積極促成拜習會，中共卻遲遲不肯表態，除了美國期中選舉的因素外，中共顯然要挑戰、翻轉美國一貫享有的主導權，不再無條件接受美國安排。

維持現狀愈來愈困難

台灣問題仍是美中關係中最敏感、尖銳的議題，也是潛在衝突的最大熱點，習近平在二十大宣示，堅定不移推進祖國統一大業，盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施選項，除了定調中共對統一的堅定立場，也是向美國畫出更清晰的紅線。

拜登政府展現相當的戰略自信，以為可以有效威懾中共，並同時應付中俄兩條戰線，但美國未能遏止俄羅斯入侵烏克蘭，甚至美韓聯合軍演也無法阻止北韓飛彈及火炮試射。美國學者專家也普遍認為，缺乏可信實力的威懾無法阻止中共完成統一的決心與努力，現狀的維持愈來愈困難。

在美中競爭激化格局下，世界秩序進入歷史性拐點，也是最脆弱的時刻，美中當前都是鷹派當道，如不計後果要在戰略競爭中全勝，很可能導致局面失控，戰爭代表的是戰略失敗及人類災難，這也是兩國決策者必須深思的課題。