國防部公開宣布，共軍航空器與航海器實體進入我領空與領海，將視為「第一擊」，若警告、示警驅離無效，便直接擊落；現在問題來了，如果是中共軍用無人機或戰機，只有1架，進入領空，沒有調頭的意思，要穿越中央山脈或飛過玉山上空，打掉還是不打？

其實，軍方內部現已很少說第一擊，都說「自衛反擊權」，但第一擊之語通用多年，外界易理解。第一擊有兩種情況，一種是平時，一種是戰時。如果已是戰時，敵軍機艦進入我領空領海，自是二話不說，哪怕只是1架，也要擊沉，甚至展開反擊。

但如果敵機臨空是在平時，是否真要硬打下來，還是故意打歪，應該要有戰略智慧。首先是無人機，因為沒有飛行員，考量比較單純些，如果只是1架臨空，後面沒有大編隊跟上，其用意不是攻擊，而是挑釁，或測試我防空應處，一如月前中共民用無人機侵擾金門離島，軍方忍讓多次，但民情怒，政府吃不消，只得下令反制，陸軍終於開槍打下一架，事件反而落幕，兩岸並未升高軍事衝突。

不過，有一種情況，若我明顯判別中共派無人機挑釁，用意是為出兵找藉口，為顧全大局，應先忍讓。第一擊的時機，應該是再不打就嚴重影響我軍心士氣再發動，但也正如國防部長邱國正說的，一旦開了第一槍，就停不下來了。所以，如果情資研判，中共已集結部隊，明顯有犯台意圖，我在第一擊前，三軍部隊也應做好準備，進入戰術位置全面待命。

另一種是戰機臨空，戰機有飛行員，處置上比無人機考量要複雜，軍方內部也有仁智互見的看法，部分軍人認為雖是挑釁，在示警驅離無效後，應該直接用防空飛彈擊落，或戰機發射空對空飛彈攻擊，絕不能開先例，讓中共戰機從玉山頭頂掠過；但部分軍人認為，共機進入本島領空，即便是第一次，還是要打，但不要擊落，並訴諸國際，尋求聲援，再者，主動告知國人，我方有做回應，警告無效後也發射飛彈，只是避免引起全面軍事衝突，所以沒有直接擊落。

之所以這樣做，是因為怕飛行員年輕氣盛，現在共機幾乎天天飛過海峽中線，萬一哪天，有個中共飛行員不顧紀律，過中線不回頭，硬往我領空飛，想當悲劇英雄，後面卻沒有大批次共機跟上。當然，如果共機一而再地派機挑釁，事不過三，軍方有權自衛反擊。

邱國正近日公開強調，軍人都是避免戰爭，軍人不是好戰分子，軍人要建立武力保衛國家，但軍人不會挑釁。的確，10個軍人有9個半，都不希望發生戰爭，更不贊成主動去戳一旁虎視眈眈的黑熊。唯保家衛國是軍人職責，一旦戰爭，必將全力迎戰。