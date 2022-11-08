特斯拉（Tesla）執行長馬斯克成功入主了知名社交媒體平台Twitter，但自宣布收購以來，特斯拉股價已大跌超過35%，媒體報導這項交易看似與特斯拉無關，卻讓特斯拉投資人吃苦頭。近幾天，全球數位經濟的焦點都放在馬斯克入主推特後大裁員及將推特私有化這些事上。外面可能看起來霧煞煞，但長久有閱讀我專欄的讀者，應該很容易從我過去的論述整理出馬斯克的行動脈絡。

馬斯克入主推特的次日，我就錄製了Podcast節目介紹，主題是「如果我是馬斯克—為何馬斯克一定要將推特私有化？」綱要分為三點：一、馬斯克買Twitter根本是借殼上市；二、為何買Twitter是一魚多吃？三、為何馬斯克一定會大裁員？我這邊傾向以全球數位經濟未來發展的角度來審視。

如何理解馬斯克的商業內心？根據10月的數據統計，中國大陸電動車龍頭比亞迪今年前3季已賣出117萬輛車，超越特斯拉，成為全球電動車銷售冠軍。其次，媒體調查，隨著汽車霸主豐田（Toyota）在純電車品牌bZ4X的車輪問題在近期獲得解決後，日系車廠油轉電的腳步加速，這將點燃電動車大戰，直接挑戰由特斯拉（Tesla）所引領的純電車趨勢。眾所周知，馬斯克的成功是來自於對傳統車廠的破壞式創新，使其成為全球首富，而今中、日一頭頭睡獅驚醒，特斯拉面對的威脅可不小。

或許有人會說，除了電動車外，馬斯克的自駕更是一個領先技術。不幸，10月26日，有著福特與大眾兩大巨頭支持的自駕新創Argo AI宣布關門大吉，原因是L4自駕難以商業化落地。它僅僅是行業的一個縮影，至此，我們可說自駕車大概必需先按暫停鍵了。

雄才大略如馬斯克者其實早感受到了，這是之所以我在播客節目預言他的下一步一定是進軍網路業，特別是車聯網的發展。因為後數位匯流時期足以再次帶動全球數位經濟成長的題目，其一是元宇宙，另一個就是車聯網了，因為該兩者一為與實體平行的世界，一為車用聯網情境，咸為過去網路公司甚少著墨或是成功的處女地，這又牽涉到新的作業系統、軟體硬體及應用服務內容。換言之，就是新數位生態，所有角色都可以參與，怎不引人幻想？

接著是8月底，馬斯克旗下的SpaceX與美國電訊公司T-Mobile宣布的Starlink V2計畫。與之前Starlink不同的是，V2無需用戶更改智能手機、免軟體更新、無須使用特定的App、不必使用特定的用戶端，不再需要透過地面基地台就可實現智能手機上網。Starlink V2將於2023年配合T-Mobile 5G網路推出，透過衛星彌補電訊網絡覆蓋的不足，令全球覆蓋大幅提升，做到「無死角」的境界。當然啦，馬斯克也透露網速暫時會是2Mbits至4Mbits，對於文字傳送或語音傳送會很好，但不是高頻寬。緊接著，就是華為及蘋果的新手機都紛紛 「號稱」能支援衛星通訊功能，看來此話題欲小不易。

數據顯示，美國20%地區及地球90%地區仍未有無線網絡，衛星上網除了便利偏鄉用戶外，不正是車聯網最好的應用場景？但車聯網的殺手級應用在哪？聰明如馬斯克者當然不會選擇從零開始建構屬於車用之殺手級應用，什麼社群平台是擁有數億用戶，又以不需龐大頻寬的純文字為元素，推特當然就呼之欲出了。

這樣的結果不是就很好了，又為何要將推特私有化、大裁員？

我認為，如果馬斯克建造一個橫空出世的車聯網，卻仍然使用舊應用如推特，那不啻就如乘客人手一台智慧手機連上推特，坐上任何車子一般，跟車聯網又有何干？實在有負其盛名，其實他想的是入主後大大改造推特，成為真正具有車聯網原生精神的創新應用，這不就是借殼上市？如何能大舉改造推特？當然只有大裁員及私有化啊！這裡面的每一點都是可以被預測到的。

所以，馬斯克入主推特，真的跟特斯拉無關嗎？

（作者為科技媒體專欄作家）