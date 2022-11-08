《紐約時報》專欄作家佛里曼撰文指出，當未來歷史學家回顧動盪不寧的2022年，中國結束過去40年與西方經濟穩定融合，並且在策略上走錯路以致失去美國支持，可謂當年最重大事件，為往後帶來的影響更甚俄烏戰爭。佛里曼並創造了一個詞：「中國出走（Chexit）」來形容此一歷史發展的新形勢。

作為補充，《紐約時報》北京分社社長布瑞薛以縮寫英文字首ABC，形容中美整合年代落幕。他指出，如今西方跨國企業考慮新廠選址時，採取的都是ABC策略，也就是「除了中國，哪裡都行（Anywhere but China）。」

佛里曼2005年以《世界是平的》一書揚名全球，從書名看就知道他是一個慣於從大格局大歷史思考的專欄作家，所以這一次他點出「中美脫鉤」應是2022年最重大的歷史事件，其後續影響更勝於俄烏戰爭， 此一「大歷史」觀點，我相當同意。可惜他文中其他的許多分析與論點有失嚴謹，甚至相當偏頗，難以掩飾作為美國專家固有的美國霸權心態。

一、首先，必須看清今天中美關係本質上是一種「修昔底德陷阱」，老大、老二之間的矛盾，作為老大的美國，防範、遏止、打壓作為老二的中國，是一種邏輯的必然，美國的對華戰略，從歐巴馬的「重返亞太」到川普的「美國優先」再到拜登的「戰勝中國」，折射出了美國面對中國強勢崛起的心情，從不安到焦慮甚至到恐懼的日甚一日。但作為另一方的中國，從一開始的韜光養晦到已成為美國頭號目標，開始施展一切手段對付中國，中國始終都是盡可能地忍讓妥協，做被動的因應。

一直到2021年3月18日，那一天，中國外交官楊潔篪和王毅對著美國外交官布林肯和蘇利文，第一次以義正嚴詞的口吻告訴美國，「你們沒有資格居高臨下地對中國說，你們要以實力地位出發與中國對話；你們早已沒有這樣的資格了。中國人不吃這一套！」自此之後，到目前中共二十大，習近平說要「敢於鬥爭，善於鬥爭」，雙方博弈態勢明顯出現了翻轉，也讓美國各界感到了不適應，包括佛里曼。

二、佛里曼說，中國「失去了美國」，這話不錯，但也必須看到美國「也正在失去中國」。對全球化有深入研究的弗里曼應該知道是誰在一個勁地「反全球化」、「去全球化」的。美國戰略家對中國的焦慮近來已到了幾乎歇斯底里的地步，不惜自斷手腳犧牲本國企業重大利益也要把中國往死裡打。

三、布瑞薛說的ABC，恐怕遠遠不是事實。看看德國總理蕭茲訪華，多少德國大企業想跟團而不可得。今年前3季德國對華實際投資同比增長114 %；今年前8個月，韓國對華投資同比增長59%，這些，能說是ABC嗎？

四、作為著名專欄作家的佛里曼應該看到，中國正在開始走一條自己的路了，不僅在經濟上強調大內需、統一大市場，在發展道路上也強調「中國式現代化」，中國的此一選擇並非完全來自於美國的打壓，更多的是源自於中國從現實經驗及理論探索中的領悟，就此而言，中國的確是，在開始脫美國的鉤了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）